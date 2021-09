La candidata presidencial Yasna Provoste tuvo un tenso encontrón con el abanderado del oficialismo, Sebastián Sichel, donde incluso citó a Wikipedia para demostrar que Sichel había trabajado como lobista de grandes empresas.

Producto del acontecimiento le llovieron las críticas a la senadora, quien salió a defenderse y a reafirmar sus dichos. “Ha negado que ha sido parte activa de empresas de Lobby”, sostuvo la abanderada de Nuevo Pacto Social.

Durante el inicio de su campaña presidencial en medio de una actividad en Valparaíso, Provoste señaló que la información se puede encontrar en diversos sitios públicos, tanto oficiales como no oficiales.

“Si no les gusta Wikipedia, váyanse a LinkedIn, si no les gusta eso, vayan a la biografía, si no les gusta la biografía, vayan a la plataforma de Lobby, lo que no puede ocurrir es que nos desviemos de lo central” se defendió Provoste.

Y según la abanderada de Nuevo Pacto Social, el tema central de la discusión es que Sichel “ha negado que ha participado y sido parte activa de empresas de Lobby, que ha hecho cabildeo por los poderosos de este país”, concluyó la candidata.