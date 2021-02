Retiro AFP | Fecha y hasta cuándo se puede retirar el 10% de la AFP en su primer y segundo pago

Las últimas semanas ha vuelto a sonar con fuerza un tercer retiro de 10% de AFP en Chile. Y es que tras el primer y segundo retiro, en la Cámara de Diputados se presentó un tercer proyecto impulsado por Pamela Jiles y que tendría varios cambios con respecto a los otros proyectos. Su mayor diferencia es la inclusión de los pensionados por rentas vitalicias en aseguradoras, los que quedaron fuera de los primeros procesos.

A pesar de que en las próximas semanas se discutirá este tercer retiro, los pensionados deben saber que el primer y segundo retiro del 10% aún están vigentes y con plazos de solicitarse. Si bien casi 3 millones de afiliados se quedaron sin fondos en sus pensiones, aún existe un número importante de personas que aún no lo solicita.

Revisa cuánto dinero tienes en tu AFP:

En RedGol puedes revisar cuánto dinero tienes en tus Fondos Previsionales y según tu AFP. Recuerda que en caso de no haber hecho ni el primer y segundo retiro, o solo no has hecho el último; el saldo que puedes solicitar corresponde entre 35 y 150 UF; si tus fondos previsionales son menor a esta cifra, puedes retirar el total, independiente de ser más del 10%.

¿Hasta cuándo se puede retirar el 10% de la AFP?

Hasta ahora en Chile se han realizado dos retiros de 10% AFP, en distintas fechas y separados entre ambos. Eso significa que los cotizantes tienen derecho a dos retiros en total, por lo menos hasta que existe un posible tercer retiro.

Y el plazo para hacer los retiros es de un año. El primer retiro inició el 30 de julio del 2020, por lo que este primer plazo se vence el 30 de julio del 2021. En caso de que ya hayas pedido el primer retiro y no el segundo, aún tienes bastante plazo.

El segundo retiro del 10% fue publicado el 10 de diciembre del 2020, eso significa que el último plazo para hacer el segundo retiro del 10% es el 10 de diciembre del 2021.

¿Qué pasa si aún no haces ningún retiro? Hasta el 30 de julio tienes la posibilidad de hacer dos retiros de 10%, esto si tienes el saldo necesario, ya que son de mínimo 35 y máximo 150 UF por cada uno. Desde agosto y hasta el 10 de diciembre de este año podrás retirar solo una vez, en caso de no haberlo hecho nunca. Si ya pediste el primero, tienes plazo hasta diciembre para solicitar el segundo.