Tercer Retiro 10% AFP | Senadora Ximena Rincón cambia de opinión y anuncia su apoyo al proyecto: "Lo vamos a aprobar"

Un tercer retiro del 10% en las AFP se empezará a discutir en marzo con el regreso de los parlamentarios a sus labores, proyecto que tiene dos versiones en la Cámara y que incluye en su contenido la inclusión de las rentas vitalicias en aseguradoras.

Y esta jornada fue la senadora y precandidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, quien afirmó que apoyarán el proyecto para que sea aprobado a la brevedad: "La petición de cada vecino con el que hablamos es que aprobemos el tercer retiro y lo voy a decir fuerte y claro, lo vamos a aprobar (...) el tercer retiro va a tener los votos en el parlamento, el mío y el de nuestros colegas. Necesitamos que el Bobierno entienda que se necesita ayuda para la gente".

La opinión de la parlamentaria causó sorpresa, ya que hace dos semanas en entrevista con Radio BioBio, afirmó que hablar de un tercer retiro era una "irresponsabilidad".

"Hablar de un tercer retiro, cuando hay familias que no tienen nada que retirar, me parece francamente una irresponsabilidad o, al menos, una medida que se sabe, por parte de quienes la plantearon, que no tiene fondo desde el punto de vista de las familias", expresó Rincón el 13 de febrero de este año en diálogo con Radio BioBio.