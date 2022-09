Han pasado menos de tres semanas desde que se realizó el Plebiscito de Salida Constitucional en el que los chilenos y chilenas decidieron rechazar con un 61,89 % de los votos la propuesta de nueva Constitución, versus un 38,11 % que votó Apruebo.

Estas elecciones tuvieron la particularidad de que fueron de carácter obligatorias, por lo que todos los ciudadanos debieron acudir a las urnas para ejercer su derecho a voto y así no recibir las multas que podían ser de hasta 180 mil pesos.

Muchas de estas personas generalmente no tenían la costumbre de votar y no conocían su domicilio electoral, o bien no lo tenían actualizado. Sin embargo, el Servel informó que prontamente se podrá volver a cambiar el domicilio de votación, para que así en las próximas elecciones votes en un lugar cercano a tu vivienda.

De todas maneras, cabe recordar que el voto en Chile no es obligatorio y solamente lo fue para el Plebiscito, por lo que seguramente las próximas elecciones municipales que serán en octubre de 2024, sean de voto voluntario, a menos que se modifique la ley.

Igualmente es posible que tengamos elecciones antes de 2024, considerando que lo más probable es que se dé inicio a un nuevo proceso constituyente en el que puede haber un nuevo Plebiscito de Entrada o derechamente una nueva elección de constituyentes.

¿Dónde me toca votar actualmente?

Tu local de votación es el mismo en el que sufragaste en el último Plebiscito Constitucional. En caso de que no hayas votado puedes revisar actualmente tu domicilio electoral en el sitio del Servel ingresando a este ENLACE con tu RUT.

¿Desde cuándo puedo cambiar mi domicilio electoral?

Desde el sábado 1 de octubre se podrá realizar el trámite de cambio de domicilio electoral de forma online, esto aplica para todos los chilenos y chilenas, tanto para quienes sufragan en territorio nacional como en el extranjero.

Para hacer el trámite de forma presencial se podrá realizar desde el lunes 3 de octubre.

¿Cómo se realiza el cambio de domicilio electoral?

Puedes realizar el cambio de domicilio electoral de dos formas: