El avasallador triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida por la propuesta de una Nueva Constitución dejó todos los posibles cambios en manos de los partidos políticos de Chile Vamos: Renovación Nacional (RN), UNión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli. Todo esto considerando que el Partido Republicano ya anunció su idea de no tocar la Carta Magna creada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Sin embargo, las últimas decisiones de Chile Vamos, como criticar al gobierno o ausentarse de reuniones para analizar este tema, no otorgan mucho espacio para el optimismo.

Y algo de eso se observa en la encuesta Data Influye que indica que un 48% no cree que dicho conglomerado político cumpla con los acuerdo anunciados en los días previos al plebiscito.

Ante la pregunta de "El mes de julio los partidos de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) se comprometieron a través de 10 puntos a impulsar una nueva Constitución en caso de que ganase el Rechazo, ¿cree Ud. que cumplan este compromiso estos partidos?", las respuestas indicaron que un 29% cree que "no, es difícil que cumplan"; un 19%, "de ninguna manera"; un 24%, "tal vez"; un 16%, "sí, pero no en el corto plazo"; y un 13%, "sí, absolutamente".

Ganadores y perdedores del Plebiscito

Sobre los ganadores y perdedores del Plebiscito de salida, los encuestados indicaron que los vencedores son los Empresarios (84%), la Derecha (79%), Amarillos por Chile (68%) y el Pueblo (54%). Los grandes derrotados fueron el Presidente Boric (94%), el Gobierno de Chile (87%), los Pueblos originarios (71%) y Las mujeres (51%).

La muestra expuso que una mayoría (70%) no está cansado de procesos electorales.

También hubo una consulta sobre los escenarios abiertos. Un 40% cree que se debe "Continuar a la brevedad con otro proceso constituyente"; un 35% cree en "Continuar con la actual Constitución y realizarle algunas reformas"; un 13%, apunta a "Dejar que las fuerzas políticas conversen, y retomar cuando sea oportuno el proceso constituyente"; un 9% en "Hacer una pausa de unos 6 meses y retomar luego el proceso constituyente"; y un 3%, en "Postergar indefinidamente el proceso constituyente".