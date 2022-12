Mañana es víspera de navidad y es muy probable que desde mañana las canciones navideñas sean los protagonistas en centros comerciales, en el comercio y en las casas de toda la población chilena. A estas alturas clásicos como “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey o “Santa Claus Llegó a La Ciudad” de Luis Miguel son unas de las canciones que más reproducciones tienen durante estas fechas.

Las mejores playlist de canciones de Navidad para escuchar en Spotify

En las propuestas que agregaremos a continuación se repiten algunos éxitos como “Noche de Paz” de Luis Miguel, “Mi Burrito Sabanero”, “Campana Sobre Campana” de La Oreja de Van Gogh, entre otros clásicos. Por otra parte, agregaremos tres propuestas únicas para las niñas y niños, una navidad cristiana, y una playlist con éxitos en inglés.

Música Navideña (Inglés y Español): Haz clic AQUÍ para ingresar a la playlist. Villancicos: Haz clic AQUÍ para ingresar a la playlist. Navidad para Niños: Haz clic AQUÍ para ingresar a la playlist. Navidad Cristiana: Haz clic AQUÍ para ingresar a la playlist. Chistmas Hits (solo música en inglés): Haz clic AQUÍ para ingresar a la playlist.

¿Qué propuestas existen para la cena de navidad?

Redgol preparó una nota completa con propuestas para la cena de navidad, desde entradas, postres, tragos y el esperado plato de fondo. Para revisar estas deliciosas alternativas para la cena navideña y sorprender a tu familia ingresa a este ENLACE.

¿Cuánto falta para navidad?

Queda solo 1 día y unas cuántas horas para que el reloj marque las 00:00 horas del 25 de diciembre. Cabe recordar que es común que durante el 24 de diciembre (víspera de navidad) las familias se reúnan para compartir en la cena navidad y esperar a medianoche para abrir los obsequios.