Corría enero del 2022 cuando, en medio de una entrevista, Harold Vilches, el denominado ‘Rey del Oro’ revelaba que mantenía vínculos con la pareja Tomicic – Parived, luego de ser fotografiado junto a Marco Antonio López en el Hotel Sheraton.

En aquella oportunidad, Vilches aseguró que ese encuentro se debió a unos negocios que mantenía con la pareja de Tonka, donde Parived le vendería unos terrenos al ‘rey del oro’. Dentro de la misma entrevista con CHV, expresó que, si bien la venta no se concretó, se inició una relación comercial, tanto con el propio López como con la exmodelo y presentadora televisiva.

“Nunca se concretó el negocio. Él (Parived) me preguntó qué productos le podía ofrecer. ‘No, que Tonka quería invertir en monedas de plata’ y le ofrecí monedas de plata”, explicaba Vilches en la entrevista.

Así, ya iniciada la relación, aseguró que realizó tratos directamente con Tomicic. “Le facturé unas monedas de plata a Tonka”, aseveró, agregando que la transacción no llegó a buen puerto.

“Se hacen los despachos por medio de transporte. Me entregó unos cheques en forma de pago (…) Finalmente, ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. Hay un cheque protestado por forma y otro por fondo”, explicó el rey del oro.

Un mes después de las acusaciones, el abogado de Parived, Mario Vargas, señalaba a radio Bio Bio que la versión entregada al canal de TV era falsa y Tonka Tomicic ni siquiera lo conocía. “Lo del señor Vilches, la verdad es que sin comentarios. Es falso, nunca estuvo en la casa de ella, no se conocen, no existe deuda”, exponía Vargas en una entrevista de febrero 2022.

¿Quién es Harold Vilches, el ‘Rey del Oro’?

Harold Vilches heredó la empresa familiar de una joyería, la cual quiso expandir hacia el negocio mayorista del oro. Para ello, se contactó con una firma en Dubai, con quienes se comprometió entregar seis mil libras de oro en un año, cantidad inexistente en Chile.

Por ello hizo tratos con proveedores en Perú quienes traían el mineral para fundirlos en barras en Chile. En este contexto conoció a Rodolfo Soria Cipriano, iniciándose la mayor red de contrabando de oro. Para ingresar el oro contrabandado, Vilches firmaba boletas ideológicamente falsas, que se suman a declaraciones juradas falsas, las que después se presentaban en Aduanas, para permitir el ingreso del mineral a Chile.