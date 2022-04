Tonka Tomicic concretó la noche de este lunes su primera aparición pública, después de que se destapara su vínculo y el de su esposo Marco Antonio López, Parived, con el caso de contrabando de relojes de lujo. La modelo se encargó de recalcar la inocencia de ella y su pareja, además de que su relación se mantiene firme a pesar de la crisis por la que atraviesan.

La animadora de Canal 13 dio la cara a través de una entrevista que le hizo su amigo y compañero televisivo Francisco Saavedra, aunque las declaraciones no salieron al aire por una estación de TV sino que por medio de un live de Instagram.

En la oportunidad, Tonka subrayó que "esta seguro de que actuó correctamente. Así me lo ha dicho. Por supuesto yo le creo, yo lo apoyo, soy su mujer. Pero más que eso no puedo hacer".

Y recalcó que "Marco Antonio me ha dicho que él ha actuado de manera correcta y yo por supuesto le creo. Soy su mujer. Porque la base de un matrimonio, relación, es la credibilidad, la confianza".

"Pero particularmente por un caso, por lo que estamos viviendo hoy. Es un compañero de vida. Son 20 años y por supuesto que ha sido difícil, súper difícil", admitió también, cuando ya se cuentan ocho meses desde que se desató el escándalo.

Tonka Tomicic: ¿Cómo está la relación con Parived?

De acuerdo con la ex conductora del matinal Bienvenidos, "cualquier pareja que haya tenido un problema así familiar sabe que es complejo. Ahora agrégale a es problema familiar que es televisado".

"Y agrégale a ese programa familiar televisado una cuota importante de mentiras. Se hace complejo, es difícil, pero tengo confianza que el tiempo y la justicia van a hacer que se imponga la verdad", postuló.

Aunque sabe que se encuentra en una posición comprometedora y por esos sostiene que "hoy puede ser que mis palabras tengan poco valor, pero con el tiempo yo sé que voy a tener la razón".

"Eso a lo mejor va a tener menos horas televisiva, por supuesto, pero me siento tranquila. Y por supuesto que como su mujer lo acompaño, estoy con él. Le creo", puntualizó.

Tonka Tomicic: ¿Cómo está lidiando con el escándalo?

En un momento de la transmisión en directo, Saavedra le consultó "¿no te dan ganas de mandar todo a la cresta?", momento en el que Tomicic se adentró en lo que pasa por su cabeza en estos momentos.

"Me preguntas algo que es súper íntimo", reaccionó Tonka. "Porque durante tanto tiempo yo he guardado lo que pasa en mi casa dentro de mi casa. Lo que pasó en una pieza, dentro de cuatro paredes, tampoco lo voy a comentar".

"Lo que te puedo decir y reitero es que está claro en que no hizo nada incorrecto, en que está dispuesto a que lo llamen. Insisto en que yo no he hecho nada incorrecto y que mi conciencia está súper tranquila. Y estamos juntos avanzando en uno de los períodos más complicados que no has tocado vivir", concluyó.