La animadora de televisión Tonka Tomicic finalmente alzó la voz y se refirió al "Caso Relojes", en el cual aparece su ahora, exesposo Marco Antonio López, también conocido Parived, durante un especial del matinal de Canal 13, Tú Día.

La comunicadora señaló que no fue 'un balde de agua fría' cuando se enteró de lo sucedido, ya que ellos tenían conocimiento de la investigación criminal que se estaba desarrollando, antes de que se filtró a los medios a través de Ciper.

Asimismo, Tonka señala que habló con su expareja para saber qué sucedió, quién le señaló que actuó en el margen de la ley y que todo se resolverá de manera positiva en tribunales.

La comunicadora reveló que realiza la entrevista, ya que a través de los medios "se ha repartido un relato sin mi voz", asimismo, agregó: "me han involucrado en algo de que no estoy involucrada. No estoy siendo investigada, no hay nada en mi contra".

Tonka confirma quiebre con Parived

La ex animadora del Festival de Viña reveló que la situación generó conflictos alrededor de la pareja. "Obviamente hay conflictos, una cosa así detona muchas cosas"

Luego agregó: "Es muy distinto vivir una situación dura, de manera familiar, de forma privada, como a muchas personas les ha pasado. Es muy distinto que tu situación se televise, cambia el tono de la conversación. No es fácil".

Igualmente añade: "Al interior de la casa las cosas se remueven", pero también puntualiza que cree en su versión de los hechos. "Nosotros somos una pareja de 20 años, es la mitad de mi vida, una pareja donde nos apoyamos mucho, en donde yo lo apoyo a él y él me apoya a mí.

Al ser consultada sobre si le cree, respondió: "Yo creo en lo que me dice, por supuesto que sí"

La animadora reveló que la pareja terminó su relación de 20 años, pero aclaró que las causas no están relacionadas a lo ocurrido recientemente.

“Nosotros decidimos separar nuestras vistas”, expresó.

