Tonka Tomicic, la animadora de televisión, entregó su versión de los hechos sobre el Caso Relojes, en donde está involucrado su expareja, Marco Antonio López, también conocido como Parived, por el cual ella también ha sido mencionada en los medios.

La comunicadora aclaró que ella no es parte de ninguna investigación, ni nada similar. "¿Qué tengo que hacer yo en una noticia policías? Nada", expresó la animadora de televisión.

También señaló que ella ha trabajado desde los 13 años y que ha conseguido todo lo que tiene en base a esfuerzo, por lo que para ella ha sido muy doloroso que se juzgue su trabajo debido a un hecho en el cual no tiene ninguna participación.

Tonka comenzó señalando que realiza la entrevista, ya que a través de los medios "se ha repartido un relato sin mi voz", asimismo, agregó: "me han involucrado en algo de que no estoy involucrada. No estoy siendo investigada, no hay nada en mi contra".

Debido al comentario de Jose Antonio Neme, en donde dejó entrever que el canal no estaría apoyando a la animadora, Tomicic señaló: "Para ser muy sincera, cuando llegó esta carpeta filtrada, lo primero que hice fue decirle a los ejecutivos del canal lo que estaba pasando. Siempre he tenido apoyo, desde el día 1. Me he sentido resguardada, entiendo que el mensaje viene del cariño, de buscar alguna protección".

Al comienzo de la entrevista, Tonka señala que no fue una sorpresa cuando el reportaje de Ciper se filtró en los medios.

"Para nosotros no es novedad, manejábamos esta información antes del reportaje, meses antes manejábamos esta información, entonces cuando vi el mensaje de la periodista de Ciper no me sorprendió pero no puedo negar que fue un balde de agua fría en ese momento. Sabía que lo que tenía que enfrentar era fuerte".

Tonka desmiente al Rey del Oro

"Él está mintiendo, yo no le debo dinero a esa persona", expresó la animadora de televisión, agregando que: "Yo a este caballero nunca lo he visto en mi vida, él está mintiendo, yo no le debo dinero a esa persona".

"Yo ya he dicho que lo que dice esa persona es falso, pero mi voz o no tiene la fuerza o no he sido lo suficientemente insistente, esta persona miente cuando dice eso", añadió.

La reinvención de Tonka

La animadora reveló que a pesar de que ha sido una época difícil es una persona muy positiva "no por eso estoy decorando la realidad. Si tengo una visión y un enfoque que esto significa un nuevo comienzo".

Al ser consultada acerca de si ha llorado mucho respecto a lo sucedido, expresó: "Claro que he llorado, claro que me ha dado rabia. Pero he tenido la oportunidad de preocuparme de mí, de hacer un diplomado, hice una productora, un programa en Youtube. Me he dedicado a hacer cosas, he hecho cosas que me han movilizado y me han permitido buscar nuevas aristas en mí".