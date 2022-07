Una vez más la ministra del Interior, Izkia Siches, se encuentra en el ojo del huracán. Esta vez tuvo que disculparse ante la Cámara de Diputadas y Diputados tras sus dichos mientras argumentaba por extender el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

Todo comenzó cuando la jefa de la cartera del Interior se encontraba en el parlamento para discutir la prorroga del estado de excepción, sin embargo, la ministra dijo que los diputados “se habían pegado en la cabeza”, algo que tras sus dichos fuese acusada por falta de respeto a la institucionalidad.

“Quiero señalar muy claramente que parte de eso (avanzar en las soluciones) es reconocer, sobre todo por aquellos parlamentarios que hoy son de oposición que los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración y mucho menos para La Araucanía”, manifestó la secretaria de Estado.

Por otra parte, aseguró que “Los últimos cuatro años, y esto lo quiero recalcar, porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubo cuatro años desde donde de 400 eventos de violencia llegamos a 1.700″.

Reacciones:

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, solicitó a Siches retractarse de sus dichos “La ministra del Interior les ha dicho a los diputados, a los jefes de bancada, que nos pegamos en la cabeza, que por eso estamos aquí votando esto”.

Por su parte, el Presidente de la Corporación, Raúl Soto, señaló que “Hemos acordado que los hechos ocurridos han representado una falta de respeto a la institucionalidad de la Cámara y que, por lo tanto, corresponde retirar del acta los dichos de la señora ministra del Interior, Izkia Siches”.

Disculpas:

Luego de los dichos del jefe de la bancada de la UDI, la ministra sostuvo que sus dichos fueron en torno al olvido del inicio de los problemas: "el sentido de mis palabras era en torno a la amnesia del inicio de los problemas. Es el mismo sentido de las palabras iniciales, hacer nuevamente un punto político, que esto no parte el 11 de marzo. En esa línea, si usted solicita, que me retracte de esa palabra, lo hago y no tengo ningún problema".

Sin embargo, tras un tenso momento para retomar la sesión, una vez vuelto a iniciar, Siches se retractó y ofreció las disculpas: "A todos los diputados y diputados, quiero manifestar que mi frase fue desafortunada porque claramente tuvo una interpretación que no quise darle”.

“Quiero retractarme y pedir las disculpas a todos. Quiero reiterar que el énfasis de mi intervención más que nada quería llamar a que realmente nos pongamos de acuerdo. Me retracto y pido las disculpas correspondientes", sostuvo la ministra.