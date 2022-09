El paso de la doctora Izkia Siches por el Ministerio del Interior se llenó de críticas por varios errores. Hoy, a una semana de haber asumido como su reemplazante en esa cartera, Carolina Tohá fue clara y calificó como una “ingenuidad” la visita de Siches a Temucuicui, en marzo pasado.

En Mega, Tohá explicó el bochorno porque “se pensó que por el hecho de venir con un nuevo mandato iba a haber una disposición distinta al frente. Pero lo que quedó demostrado en ese día, es que no puede ser que la autoridad visite el territorio nacional y tenga que irse repelida. Eso no estuvo bien planificado, creo que hubo una ingenuidad”.

La recién asumida secretaria de Estado explicó que “en Chile, el Estado tiene que poder estar presente en todo el territorio, pero cuando uno va a un lugar que tiene características complejas, con conflictos y grupos radicales, tiene que hacer una preparación”.

Agregó que “la señal yo creo que era correcta (pero) como no se hizo toda la preparación del caso, el resultado fue adverso. Fue un problema de cómo se preparó, yo creo que particularmente la autoridad principal que era el Lonco no estaba suficientemente involucrado”.

De todas maneras alabó a su antecesora: “La ministra Izkia Siches estaba apuntando a la dirección correcta, pero hay que hacerlo de manera que logres un avance y no salgas para atrás”.

Tohá irá a La Araucanía

Carolina Tohá también anunció que irá a las regiones del Biobío y La Araucanía. "No voy a hablar de la agenda del presidente, creo que no sería adecuado, pero puedo decir que (mi visita) esto va a ser mucho antes de fin de año".