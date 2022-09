El martes 6 de septiembre concluyó la labor de Izkia Siches como ministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric. Y su salida fue traumática. Varios errores en el cargo, como la fallida visita a Temucuicui o la acusación que durante el gobierno de Seabastián Piñera "regresó un avión con migrantes expulsados al país" , terminaron decretando su salida de La Moneda.

Una de las grandes incógnitas era saber qué haría en el futuro. Y el medio Ex-Ante dio pistas sobre el futuro de la exsecretaria de Estado: anunció que volverá a trabajar al hospital San Juan de Dios. Según lo publicado en la web, Siches se enfocaría en el área de infectología, donde cumpliría un trabajo de medio tiempo, lo que corresponde a 22 horas.

Dicha labor se enmarcaría en el Período Asistencial Obligatorio (PAO), con el que hará la devolución del préstamo estatal con el que pudo cumplir su especialización en medicina interna, en el mismo recinto.

En noviembre de 2021, Siches se refirió al PAO para responder a Javier Macaya, presidente de la UDI, quien aseguró que era una deuda “pendiente” de la médico. En Twitter, Siches escribió: “Jamás he incumplido mi período asistencial obligatorio. Trabajo 22 horas en Infectología del Hospital San Juan de Dios y ahora me encuentro con vacaciones después de mi postnatal. Que la esperanza le gane al miedo”.

La única forma en que Siches no cumpliría el Período Asistencial Obligatorio es pagando la deuda.