Plebiscito 2020: ¿Es feriado irrenunciable y qué comercios estarán cerrados este 25 de octubre?

Estamos a solo horas del Plebiscito Nacional 2020. Este 25 de octubre más de 14 millones de personas a lo largo del país y en el extranjero podrán ejercer su derecho a voto aprobando o rechazando una nueva Constitución, incluyendo elegir qué organismo será el asignado para redactar la posible nueva Carta Magna.



El Servicio electoral informó que el día de la votación es feriado para todos los efectos, la normativa indica que los trabajadores que cumplen funciones en centros o complejos administrados por una misma razón social o personalidad jurídica tendrán descanso obligatorio el día de la votación, es decir, principalmente malls y centros comerciales no podrán abrir. No obstante, el feriado no es irrenunciable por lo que algunas personas si trabajarán el domingo 25 de octubre.



Las actividades comerciales que si podrán atender son comercios o restaurantes de menor tamaño que se encuentren fuera de un centro comercial o malls. Quienes deban trabajar el día de la elección, tienen el derecho según el Artículo 38 del Código del Trabajo, a ausentarse de sus labores durante un periodo de tiempo de dos horas para concurrir a sufragar, sin que ello implique descuentos en su remuneración. Quienes cumplan la labor como vocales de mesa o miembros del colegio escrutador tiene las mismas garantías.