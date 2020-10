Plebiscito 2020: ¿Estarán abiertos los supermercados y el comercio? Conoce aquí los horarios

cada vez está mas cerca el 25 de octubre, jornada en donde se realizará el Plebiscito Nacional 2020, día en que los ciudadanos deberán acudir a votar para aprobar o rechazar una nueva Constitución.



La ley establece que todos los días que habrán elecciones serán feriados para todos sus efectos, lo que provocará que algunos sectores del comercio no puedan abrir sus locales a pesar de no ser considerado un feriado irrenunciable.



La normativa indica que los trabajadores que cumplen funciones en centros o complejos administrados por una misma razón social o personalidad jurídica tendrán descanso obligatorio el día de la votación, es decir principalmente malls y centros comerciales, debido a esto todos los supermercados que se encuentren dentro de estos recintos no podrán abrir.



Las actividades comerciales que si podrán abrir son comercios de menor tamaño que se encuentren fuera de un centro comercial, sin embargo, todos quienes trabajen ese día según el artículo 38 del Código del Trabajo tienen derecho a ausentarse de sus labores durante un periodo de tiempo de dos horas para concurrir a sufragar, sin que ello implique descuento en su remuneración.



A causa de lo anterior es recomendable revisar antes si el supermercado al cuál asistirá se encontrará o no abierto al público.



¿Qué supermercado estará abierto?



Lider: Desde Walmart Chile informaron que durante este domingo 25 de octubre el horario de atención al público será el horario normal según el local, salvo los casos donde los supermercados se encuentren dentro de un centro comercial o malls que deberán permanecer cerrados. Puedes revisar qué local se encontrará cerrado aquí.



Jumbo: Desde Cencosud anunciaron el cierre de 34 locales para este domingo, sin embargo, habrá otros que mantendrán el horario habitual de día domingo de 9:00 a 19:00 horas. Puedes revisar el listado completo aquí.

Las medidas de higiene y protección serán claves este día domingo (Agencia Uno)



Tottus: Supermercado Tottus informó que se mantendrán abiertos todos los locales que no estén dentro de un malls o centro comercial con su horario habitual de día domingo de 8:00 a 20:00 horas. Puedes revisar los locales que se encontrarán cerrados aquí.



Santa Isabel: Cencosud anunció que los locales que se encuentren fuera de un centro comercial o malls se encontrará abierto en su horario habitual desde las 09:00 AM. Puedes revisar los locales abiertos aquí.



Unimarc: Informó que poco más de 60 locales a lo largo de todo Chile no podrán funcionar a causa del feriado, sin embargo, para los locales no mencionados en la lista su horario será el habitual de 10:00 a 19:00 horas. Puedes revisar el listado completo aquí.

Muchos locales ubicados al interior de centros comerciales no podrán abrir este domingo (Agencia Uno)





Mayorista 10: En el caso de los Supermercados Mayorista 10 informaron el cierre de siete locales para la jornada del domingo 25 de octubre, entre esos está Santa Cruz, Chillán, Rengo entre otros, en el caso de los supermercados que no cierran el horario será de 9:00 a 19:00 horas. Puedes revisar el listado completo de supermercados que cierran aquí.



Supermercados Acuenta: Informó que el próximo 25 de octubre atenderán en horario normal, sin embargo, tendrán el cierre obligado por ley de siete locales entre ellos en la comuna de Coronel, Ovalle, Valdivia entre otros. Puedes revisar el listado completo aquí.



Otra medida que afectará al comercio este día es la denominada "Ley Seca", medida que consiste en la prohibición de venta de alcoholes, por lo que botillerías no podrán abrir sus puertas y en el caso de supermercados tampoco se podrán comercializar bebidas alcohólicas, desde las 5:00 horas de la mañana del domingo 25 de octubre hasta dos horas despues del cierre de las votaciones, es decir hasta las 22:00 horas.