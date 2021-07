Pase de Movilidad | Revisa cómo obtener el documento sin Clave Única

El último informe del Ministerio de Salud grafica las buenas cifras en cuanto a la disminución de contagios por Covid-19 en Chile. Los 1.015 nuevos nuevos casos confirmados y la positividad que sigue disminuyendo (2,91%) marcaron pauta este lunes 19 de julio. Por lo mismo, se espera que estos números sigan bajando.

Y una de las principales razones de esto es la campaña de vacunación. Ya son un total de 13.001.707 el total de personas inoculadas en Chile, mientras 11.693.005 han completado el esquema de vacunación. Esto es muy importante, ya que disminuyen los contagios y determinan las libertades y restricciones.

Así, las personas que completen su proceso de vacunación podrán tener el Pase de Movilidad. Este documento tiene múltiples beneficios tales como poder transitar y viajar libremente entre comunas y regiones en Fase 2 de Transición, o fases superiores.

Además, este carnet verde permite aumentar los aforos en reuniones en domicilios y también compartir en espacios cerrados como los restaurantes y gimnasios. Por lo mismo, una vez transcurridos 14 días desde el término de su proceso de inoculación, ya se puede descargar.

En cuanto al proceso de descarga existen dudas sobre cómo hacerlo con o sin clave única. Para esta trámite, te contamos a continuación qué debes hacer.



¿Cómo descargar el carnet verde sin Clave Única?



Para descargar el Pase de Movilidad se debe ingresar AQUÍ al sitio oficial del proceso. Una vez ahí, se puede ingresar con tu Clave Única o el correo electrónico según las opciones que aparecen.

Quienes no cuenten con Clave Única no pueden hacer uso de la segunda opción, ya que el sitio solicitará verificar la identidad mediante esa clave. Por lo mismo, no es posible descargar el Pase de Movilidad sin tener la Clave Única.

Para esto, la única excepción son los adultos mayores sobre 70 años, quienes podrán utilizar su tarjeta de vacunación como carnet verde.