Luego de semanas de discusión y negociaciones para llegar a acuerdos de conformación de las listas que competirán en la elección de consejeros constituyentes, finalmente el Servicio Electoral (Servel) cerró ayer lunes el proceso de presentación de los pactos electorales.

Pese a que gran parte del oficialismo hizo de todo para ir a las elecciones con una sola lista, desde el Partido por la Democracia (PPD) rechazaron ir en una sola lista, apelando a ‘ampliar la base electoral’, por lo cual parte de Socialismo Democrático negoció con la DC para revivir en parte a la ex Concertación. Tanto el PS como el PL desistieron de seguir al Socialismo Democrático en esta pasada y se agolparon a Apruebo Dignidad.

En Chile Vamos hubo conversaciones con otros sectores, pero finalmente decidieron conformar lista con organizaciones sociales que estuvieron a favor del Rechazo al plebiscito del 4 de septiembre.

Probablemente el caso más peculiar es del Partido de la Gente (PDG), donde hubo tratativas con Evópoli y con el Partido Republicano. La segunda alternativa se mostraba más factible, ya que ambas colectividades fueron particularmente críticas del nuevo proceso constitucional. Finalmente, pese a las negociaciones, competirán en listas separadas.

Las listas para el Consejo Constitucional

Son cinco las listas que competirán en la elección de consejeros constituyentes del próximo 7 de mayo:

Unidad para Chile

Partido Socialista (PS) Partido Liberal (PL) Partido Comunista (PC) Convergencia Social (CS) Revolución Democrática (RD) Comunes (COM) Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Acción Humanista (AH)

Todo por Chile

Partido por la Democracia (PPD) Partido Radical (PR) Democracia Cristiana (DC)

Chile Seguro

Renovación Nacional (RN) Unión Demócrata Independiente (UDI) Evolución Política (Evópoli)

Partido Republicano

Partido Republicano (PREP)

Partido de la Gente

Partido de la Gente (PDG)

¿Qué pasó con Amarillos por Chile?

Tanto Amarillos por Chile, liderados por Cristián Warnken, como Demócratas –comandado por Ximena Rincón y otras figuras ex DC– no participarán en el segundo proceso de redacción de carta fundamental ya que, al ser parte de partidos en formación, no se pueden inscribir en listas. En el caso de Demócratas, tuvo ofrecimientos por parte de Chile Vamos, los cuales fueron rechazados.