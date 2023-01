Con el nuevo proceso constituyente ya en marcha, los distintos sectores políticos comienzan a armar estrategias de cara a las elecciones de consejeros constituyentes. En este escenario, surgió la idea que el Partido de la Gente (PDG) se alinee con el Partido Republicano en un solo pacto.

De acuerdo al presidente del PDG, Luis Moreno, entre el 23 y 24 de enero, el conglomerado planea habilitar una consulta online, para que sean los afiliados al partido quienes decidan si la colectividad busca un pacto electoral o compite como partido único, al igual como lo hicieron de cara al plebiscito de salida, donde apoyaron el Rechazo.

Aunque aún no tienen la opinión generalizada de los integrantes, Moreno confirmó que están en conversaciones con Chile Vamos. De hecho, el pasado 5 de enero salió a la luz una reunión que sostuvieron los máximos líderes del PDG, incluyendo a Franco Parisi con Evópoli.

En este mismo escenario, el PDG mira a otros lados y donde asoma una oportunidad de coalición es con el Partido Republicano, según señala La Tercera. Desde la tienda cuyo máximo líder es José Antonio Kast no miran con malos ojos una posible alianza, ya que se niegan a ir con Chile Vamos ante el apoyo de ese sector al nuevo proceso constituyente. “Tomamos la decisión desde hace bastante tiempo de no ir en pacto con Chile Vamos. Hemos sido súper claros desde el inicio”, señaló la ex convencional y presidenta del partido, Ruth Hurtado.

Desde Republicanos también estudian otras opciones, buscando colectividades que siempre hayan sido opositoras al nuevo proceso constituyente. Ahí aparece el partido en formación Social Cristiano, que ya alcanzó los adherentes necesarios para constituirse en las regiones del Maule, Ñuble y La Araucanía.