Por segunda vez, y de manera histórica, el Senado rechazó la nominación a Fiscal Nacional del Ejecutivo, que en este caso fue la abogada Marta Herrera.

¿Hay más candidatos para el cargo de Fiscal Nacional?

Tras el rechazo de Herrera, lo que queda ahora es que la Corte Suprema complete nuevamente una quina proponiendo un nombre en sustitución de la candidata rechazada, luego se debe reenviar al Ejecutivo, que seleccionará otro nombre y lo enviará al Senado para ser votado.



Este paso se debe repetir hasta que se obtenga los 33 votos necesarios en la Cámara Alta, lo que está consagrado en la misma ley orgánica constitucional.

"Este procedimiento se repetirá tantas veces fuere menester, hasta obtener la aprobación por el Senado a la proposición que formule el Presidente de la República", dice la ley.



Si este nuevo candidato es aprobado por el Senado "el Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Justicia, expedirá el decreto supremo de nombramiento del Fiscal Nacional", indica el texto.

¿Qué fue lo que sucedió ayer en el Senado?

Ayer lunes, la Comisión de Constitución del Senado decidió, a través de votación, que la abogada Marta Herrera no reunía las condiciones de idoneidad para ser Fiscal Nacional, por lo que se envió un informe negativo a la Sala del Senado.

Luego de esto y pasada las 19:00 horas, ocurrió la votación en la Cámara Alta, donde la candidata fue oficialmente rechazada con 26 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones.

A cerca de esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve reflexionó en conversación con Radio Universo y recriminó que algunas bancadas "han anunciado de manera completa el rechazo a la propuesta del presidente para el fiscal nacional, incluso antes de escuchar las propuestas de trabajo (...) creo que no le hace bien a Chile".

"El Parlamento tiene que sumarse a las tareas centrales del país, colocando foco en lo que el país requiere. El país no requiere disputas pequeñas respecto a lo que pudiera ser la cercanía de una persona con otra, que es lo que se ha puesto en discusión respecto a la cercanía de los candidatos con el ex fiscal nacional Jorge Abbott; lo que requiere es ver si tiene un plan de trabajo serio, si garantiza persecución penal, las competencias para llevarlo adelante y con la urgencia que el país requiere", afirmó la autoridad.

Por su lado, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, destacó que desde el gobierno “hemos hecho un amplio proceso de diálogo y discusión” para esta nueva elección y afirmó que el rechazo a la nominación“es una responsabilidad compartida, en un proceso en que nosotros presentamos candidatura y el Senado tiene que ratificar o no a la persona”.

“Acá lo que se debilita y lo que nos preocupa es la capacidad del Estado de perseguir el delito, eso es lo que está en cuestión. Este no es un gallito político, acá no estamos nosotros en pequeñas rencillas respecto de infringirle una derrota al Poder Legislativo y creo que tampoco que el Poder Legislativo lo mire de esa manera respecto del gobierno, no es ese el tema que está acá en cuestión", agregó.

¿Cuántos años dura el cargo de Fiscal Nacional?

El Fiscal Nacional en Chile dura ocho años en su cargo y no puede ser candidato el período siguiente.

Los criterios para elegir al Fiscal Nacional son:

Ser ciudadano con derecho a sufragio: según la Constitución de la República de Chile, para ser ciudadano se debe ser chileno y tener mayoría de edad, esto es, 18 años, y no haber sido condenado a pena aflictiva. Una persona por el hecho de ser ciudadano chileno posee el derecho a sufragio.

Tener a lo menos 10 años el título de abogado.

Haber cumplido 40 años de edad. Así como para otros cargos públicos se requiere un mínimo de edad.

No encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

En cuanto a lo que hace el Fiscal Nacional, este es el jefe superior del Ministerio Público y es el responsable de su buen funcionamiento.