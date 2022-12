Por segunda vez consecutiva el Senado rechaza la propuesta de Gobierno para el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público. En primera instancia se propuso José Morales, pero este no consiguió los votos necesarios. Y ahora ocurrió lo mismo con la abogada Marta Lagos, quien necesitaba 32 votos a favor para ser ratificada, no obstante obtuvo solo 26.

El cargo de Fiscal Nacional sigue buscando un candidato. Por ello, el Presidente Gabriel Boric deberá proponer un nuevo nombre de una quina determinada por la Corte Suprema. Tras esto, el candidato o candidata deberá ser ratificado o ratificada por el Senado.

El mecanismo de elección del Fiscal Nacional opera así:

En el caso de José Morales hubo 31 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. Quienes votaron en su contra dijeron lo siguiente:

"Muchos han avalado el financiamiento ilegal de la política y respaldan a Morales, eso me genera dudas. Chile no quiere la continuidad de Abbot. Voto en contra por las causas en que Morales dictó sentencia como SQM, colusión de las farmacias, caso Kaiser, enriquecimiento ilícito LAN, y caso basura".

"Nadie debería dudar en las reformas al Ministerio Público y eso porque la acumulación de causas es agobiante. La Fiscalía Centro Norte es una de las que tiene el mayor nivel de archivo de causas y eso se debe al aumento de los delitos y han disminuido los detenidos. No hemos sido capaces de frenar el sicariato, los secuestros, balaceras y no sabemos cuánto ha penetrado el narcotráfico".

Mientras que, en la votación de Marta Lagos hubo 26 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones. Quienes votaron en contra dijeron lo siguiente:

"Hoy no podemos equivocarnos, la Fiscalía atraviesa por su peor momento. Ella es una funcionaria de confianza, no de carrera como se dijo. No es agredirla preguntarle por acciones que le competían en el marco de su responsabilidad y consultarle si proyecta algún cambio. Ella no reúne el perfil para hacerse cargo de una institución que está llena de problemas".