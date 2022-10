Conoce estas alternativas que tenemos para ti y revisa que disfraces están disponibles para que los más pequeños no pierdan la oportunidad de celebrar Halloween.

Este 31 de octubre será el día de Halloween, un evento esperado por niñas y niños que buscan relucir sus mejores disfraces para salir a la calle a pedir dulces como suelen hacerlo de manera habitual durante esta particular fecha. Si embargo, muchos de ellos no cuentan aún con sus disfraces y cada vez el tiempo se agota para alcanzar a disfrazar a los más pequeños del hogar. Pero no te preocupes, a continuación te indicamos dónde comprar un disfraz de Halloween en caso que veas en apuros.

Revisa dónde comprar un disfraz para Halloween

Carnaval.cl

Carnaval cuenta con varias alternativas para disfrazar a los más pequeños, entre disfraces de Halloween, máscaras, accesorios y decoración para que tu hogar se vea lo más tétrico posible. Para niñas y niños podrás encontrar disfraces que rondan los $9.990 a los $29.990 aproximadamente. Ingresa AQUÍ para revisar todos los disfraces.

CotillonActivarte.cl

La página cuenta con varias alternativas de disfraces, máscaras, entre otros accesorios que te permitirán sumirte en la fiesta de Halloween. Los precios varían y se encuentran similares a la opción que te entregamos anteriormente. Haz clic AQUÍ para revisar todos los disfraces.

Disfraces.Deluxe (Instagram)

Esta tienda de Instagram cuenta con varios disfraces para todas las edades, sin embargo, solo se presentan en su formato de arriendo y no venta de disfraces. Haz clic AQUÍ para revisar todos los disfraces.

Disfraces_Joce (Instagram)

En comparación a la tienda anterior, esta tienda ofrece la venta de disfraces con posibilidad de despacho en toda la Región Metropolitana por un precio de $2.990 y envíos a regiones a través de Starken. Haz clic AQUÍ para revisar todos los disfraces.

Existen muchas alternativas para que tu hijo/a, sobrino o nieto puedan disfrazarse y no perderse de una fiesta que disfrutan de salir a la calle y mostrar al mundo que su disfraz es el mejor de todos.