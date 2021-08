El Ministerio Público cifró en 53 'presos de la revuelta' y Delgado insistió en que no son presos políticos

Estallido social | Delgado insiste en que no existen presos políticos pese a informe de la fiscalía

Un cruce de datos entre la Fiscalía y Gendarmería permitieron constatar que un total de 53 personas se encuentran recluidas como “presos de la revuelta” en marco de detenciones por el estallido social.

Si bien en primera instancia familiares de detenidos apuntaron que son 806 las personas que se encuentran en esta situación, el Ministerio Público corroboró la cifra, en medio del debate del proyecto de indulto.

46 de los 53 presos están en prisión preventiva y siete se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad, según el informe.

Consultado respecto a los datos, el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, agradeció el trabajo de la Fiscalía, aunque insistió que en Chile no hay presos políticos.

“Cuando uno quiere generar una categoría que no existe, porque no existen presos políticos en Chile, por supuesto que los números pueden ir cambiando, pero para el Gobierno siempre ha sido claro, no hay presos políticos”, comentó Delgado.

“El Gobierno concuerda de que las personas que están privadas de libertad cometieron delitos, donde alguno de ellos pudieron haber sido en el contexto de manifestaciones, pero delitos al fin y al cabo”, cerró el titular del Interior.