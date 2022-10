¿Sabes qué es el género no binario? Conoce qué significa y a quiénes aplica.

Entregan primer carnet no binario en Chile ¿Qué significa?

El Registro Civil entregó esta mañana el primer carnet no binario de Chile. El documento perteneciente a le activista Shane Cienfuegos tiene una “X” marcada en la sección sexo/género. De esta forma, se entregó en Chile la primea cédula de identidad que reconoce a una persona no binaria adulta.

Esto fue posible luego de una fallo a favor, obtenido después de apelar a una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó dicha sentencia, procediendo al reconocimiento de la identidad de género de Cienfuegos.



¿Qué significa no binario?

Las personas no binarias son aquellas que se sienten representadas con un género que escapa de la norma social, que solo reconoce a los géneros femenino y masculino.

Una persona no binaria puede identificarse con los dos géneros binarios, con uno u otro en distintos períodos de tiempo y con mayor o menor intensidad, o con ninguno.

Por ejemplo, dentro de las identidades no binarias se pueden encontrar las identidades bigénero, género fluido, agénero, entre otras.

En cuanto a pronombres, realmente depende de cada persona. Muchas veces se asocia el pronombre de una persona con su género. Es decir, se usa “él" para referirse a hombres y “ella” para referirse a mujeres, pero lo cierto es que este no es siempre el caso.

Cuando se trata de personas de genero no binario se asume el uso del pronombre neutro “elle”. No obstante, existen personas no binarias que prefieren el pronombre "él", otras que prefieren el pronombre "ella" y otras que prefieren el pronombre "elle".

Por esto, en caso de duda, lo mejor siempre es preguntar a la persona en cuestión cuáles son sus pronombres.