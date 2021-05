Demi Lovato se identifica como una persona no binaria | ¿Qué significa ser no binarie? ¿Qué pronombres se usan?

Demi Lovato anunció ayer que se identifica como una persona no binaria. En un video que anticipa su nuevo podcast "4D With Demi Lovato", le cantante aprovechó la instancia para compartir con sus fans algo que considera muy personal. "Durante el último año y medio he estado haciendo un trabajo de sanación y reflexión, y a través de este trabajo tuve la revelación de que me identifico como no binarie. Dicho eso, cambiaré oficialmente mis pronombres a they/them", reconoció.

Asimismo, aseguró que esto representa mejor la fluidez que siente en su expresión de género, y le permite ser más autentique y verdadere a la persona que sabe que es y que aún está descubriendo. "Quiero dejar claro que todavía estoy aprendiendo y encontrándome a mi misme. No pretendo ser experte o portavoz", añadió.

La noticia fue bien recibida por sus fans, aunque generó algunas críticas por parte de personas que consideraron la declaración como "una forma de llamar la atención". Dichos comentarios podrían explicarse por la ignorancia o desconocimiento que tiene la mayoría de la población frente a la comunidad LGBTIQ+, especialmente sobre la comunidad no binaria.

Para no caer en la discriminación, en esta nota queremos explicarte qué implica ser una persona no binaria.

¿Qué es ser una persona no binaria?

Para entender lo que significa ser una persona no binaria, primero hay que saber qué son las identidades de género. Según la Organización Trans Diversidades (OTD), la identidad de género es la percepción propia y cómo se identifica cada persona a sí misma, lo cual podría corresponder o no con el género asignado al nacer.

Actualmente, la norma social considera que el género es binario, es decir que abarca solo dos categorías: Hombres y mujeres. No obstante, dentro de la comunidad LGBTIQ+ dicho modelo es obsoleto.

Aquí es cuando surge el termino del no binarismo. Las personas no binarias son aquellas que no se identifican con el género asignado al nacer y por lo tanto se sienten representadas con un género que escapa de lo femenino o masculino. Pueden identificarse con los dos géneros binarios, con uno u otro en distintos períodos de tiempo y con mayor o menor intensidad, o con ninguno. Así, dentro de las identidades no binarias se pueden encontrar las identidades bigénero, genero fluido, agénero, entre otras.

Es importante dejar claro que las personas no binarias no son un intermedio entre lo femenino o lo masculino. Las identidades de género son diversas y con muchos matices.

Revisa la siguiente publicación en Instagram de le psicoterapeuta Nik Mac-Namara para entender más al respecto:

¿Qué pronombres usan las personas no binarias?

Los pronombres que deberíamos usar en las personas no binarias dependen de lo que ellas prefieran.

Generalmente asociamos el pronombre de las personas con su identidad de género. Por ejemplo, usamos "él" o palabras terminadas en "e" u "o" para referirnos a hombres o cosas con características "masculinas". Así como también usamos "ella" o palabras terminadas en "a" para referirnos a mujeres o cosas con características "femeninas".

Considerando lo anterior, asumimos que las personas no binarias prefieren pronombres neutros como "elle". Sin embargo, este no es siempre el caso. Existen personas no binarias que prefieren el pronombre "él", otras que prefieren el pronombre "ella" y otras que prefieren el pronombre "elle", como también hay personas que usan más de un pronombre o que no tienen una preferencia definida.

En este caso, Demi Lovato prefiere el pronombre "they/them", que sería "elle" al traducirlo al español.

En resumen, el pronombre de una persona no binaria es el pronombre que ella misma elija. Si no sabemos el pronombre de una persona, lo más sencillo es preguntarle para evitar referirnos de forma incorrecta.

Revisa esta otra publicación en Instagram de le psicoterapeuta Nik Mac-Namara para entender más al respecto:

¿Qué otras celebridades se identifican como personas no binarias?

Además de Demi Lovato, existe una infinidad de celebridades e influencers alrededor del mundo que se identifican como personas no binarias.

- Sam Smith, cantante del Reino Unido, se identifica como una persona no binaria y utiliza los pronombres they/them (elle).

- Jonathan Van Ness, del show de Netflix "Queer Eye", se identifica como una persona no binaria y utiliza los pronombres they/them (elle).

- La actriz de "Pose", Indya Moore, es una persona trans no binaria y utiliza los pronombres "they/them" (elle) y "she/her" (ella).

- En Chile, el youtuber David Montoya se identifica como no binarie y utiliza los pronombres "él", "ella" o "elle.