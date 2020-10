La Real Academia Española analiza incorporar el pronombre inclusivo “elle”

El lenguaje inclusivo surgió como una opción para quienes no se sienten identificados con las expresiones que hacen alusión a un género o sexo en particular. Este estilo de comunicación ha tomado más fuerza que nunca los últimos años, sobre todo entre la comunidad LGBTQI+ y personas no binarias.

Es por esto que la Real Academia Española, mediante su “Observatorio de palabras”, confirmó que está evaluando la posible incorporación del pronombre “elle”.

La citada institución detalla en su página web que este término es "un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes".

Dicho observatorio tiene como objetivo ofrecer información respecto a “palabras y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc.".

Cabe mencionar que “elle” aún se encuentra en una etapa de evaluación, por lo que "no está contemplada aún en las obras académicas”. Asimismo, dejan en claro que "la presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso".

Críticas hacia el lenguaje inclusivo

No todos están de acuerdo con el lenguaje inclusivo, y mucho menos que la RAE se abra a la posibilidad de contemplarlo en su diccionario. Sin embargo, para algunos integrantes de la comunidad LGBTQ+ se trata de un pequeño pero significativo logro.