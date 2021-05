Demi Lovato declara ser no binario tras "sanación y autorreflexión"

La cantante Demi Lovato acaba de sorprender a sus fanáticos al publicar un extenso mensaje en su cuenta de Instagram revelando que se identifica como no binario y que cambia sus pronombres a neutros.

En primer lugar, Lovato establece que "cada día que nos despertamos, se nos da otra oportunidad y la oportunidad de ser quienes queremos y deseamos ser. He pasado la mayor parte de mi vida creciendo frente a todos ustedes... Ustedes han visto lo bueno, lo malo y todo lo demás. No solo mi vida ha sido un viaje para mí, también estaba viviendo para aquellos al otro lado de las cámaras".

"Hoy es un día que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres por they/them [que es la tercera persona del plural en inglés]".

"Esto se produjo después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión. Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí mismo, y no pretendo ser un experto o un portavoz. Compartir esto con ahora me abre otro nivel de vulnerabilidad", subrayó en particular.

La publicación destaca que esto también va dedicado a quienes "no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos".

El género no bionario son las personas cuya identidad de género reconoce aspectos tanto masculinos y femeninos, no situándose en términos absolutos como hombre o mujer; y además no determina la orientación sexual de la misma.