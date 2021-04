Demi Lovato revela lo que sintió al ver su documental "Dancing with the Devil" por primera vez

La conocida estrella de la música, Demi Lovato, estrenó finalmente su docuemental Dancing with the Devil, a comienzo de este mes, en donde revela los capítulos más complejos de su vida: Su adicción con las drogas, abusos sexuales y como ha sido lidear con la fama.

Sobre que sintió viendose en pantalla, Demi estuvo presente en 'The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde señaló: Tuve una reacción física la primera vez que lo vi. Como un ataque de ansiedad".

Luego la ex estrella de Disney confesó que le resultó "desafiante" ser tan abierta sobre asuntos privados durante la serie y explicó cómo tuvo que "trabajar" en sí misma para hacer las revelaciones sobre sus luchas personales.

"Tuve que trabajar en muchas cosas antes de contar mi historia en cámara (..)Pero he estado trabajando en mí mismo y trabajando mucho entre bastidores para contar mi historia". comentó la cantante.

Hace un semana, la cantante de "Really don't care", estrenó el vídeoclip que lleva el mismo nombre que su documental, en donde recrea uno de los momentos más críticos de su vida: La sobredosis de 2018 que casi le cuesta la vida.

El vídeo cuenta con una advertencia antes de empezar en donde señalan que los temas que aborda el video tienen que ver con sobredosis, trauma, adiccióny abuso sexual.

El clip hace relación a los capítulos más oscuros de la vida de la cantante, tal como lo contó en su documental de Youtube.

Hace una semana salieron a la luz nuevos adelantos sobre su docuserie de YouTube originals, en donde señaló que fue víctima de agresión sexual la noche de su sobredosis. "No solo tuve una sobredosis. Abusaron de mi", dice la joven de 28 años sobre la noche de julio de 2018 durante la cual casi pierde la vida.

Sirah Mitchell, una amiga de Lovato, explicó que a la cantante le habían dado heroína "mezclada con fentanilo" esa noche.

Advertencia, a continuación se habla de abuso sexual.

"Cuando me encontraron, estaba desnuda, azul. Me dejaron literalmente muerta después de que él se aprovechó de mí", dice Lovato. "Cuando me desperté en el hospital, me preguntaron si habíamos tenido sexo consensuado. Hubo un flash que tuve de él encima de mí. Vi ese flash y dije que sí. No fue hasta un mes después de la sobredosis que me di cuenta, 'No estabas en ningún estado de ánimo para tomar una decisión consensuada".

En la serie, Lovato se quiebra al relatar cómo lidió con el trauma que enfrentó no solo desde la noche de su sobredosis, sino también con una agresión sexual.

"Yo era parte de esa multitud de Disney que dijo públicamente que estaban esperando hasta el matrimonio. No tuve la primera vez romántica", dice Lovato. "Eso no fue todo para mí, eso apestaba. Luego tenía que ver a esta persona todo el tiempo, así que dejé de comer y lo hice de otras formas".

Después de sus dos experiencias de agresión sexual, Lovato intentó ponerse en contacto con su primer agresor para poder avanzar con su vida.

"Llamé a esa persona un mes después y traté de arreglar las cosas teniendo el control. Todo lo que hizo fue hacerme sentir peor", señala la cantante.

La serie está disponible en Youtube Originals.