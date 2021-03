Demi Lovato se sincera sobre su problema de adicción: "De la misma manera que casi me mata, a veces me salvó la vida"

Demi Lovato se sincera nuevamente sobre su programa de adicciones tras la emisión de su documental "Dancing with the Devil". En el podcast de Diane Guerrero "Yeah No, i'm not Ok", la cantante de 28 años habló sobre su salud mental y el abuso de sustancias.

Sobre la situación la cantante señaló que "de la misma manera que casi me mata, a veces me salvó la vida, porque hubo momentos en que lidiaba con ideas suicidas".

También agregó que "recurrió a esos mecanismos de afrontamiento porque realmente sentía tanto dolor que no quería morir y no sabía qué más hacer. A veces hice lo mejor que pude".

"Sé de qué otra manera lidiar y cómo enfrentarme para no tener que recurrir a esos comportamientos nuevamente", indicó.

Lovato también mencionó por qué está tan dispuesta a hablar sobre los momentos más complejos de su vida: "Miraba a la gente en los medios y simplemente me comparaba, no me sentía lo suficientemente bien, no me sentía lo suficientemente delgada, y me preguntaba cómo fue que estas personas vivíamos vidas que parecían tan perfectas pero, sin embargo, tenía tanto dolor".

"He probado muchas identidades a lo largo de los años. La sexy estrella del pop femenino que sentía que la gente quería que fuera o la niña modelo de la recuperación. Y ahora estoy aceptando el hecho de que mi falta de compromiso con cualquier identidad no es una falta de compromiso. Es solo una apertura para seguir evolucionando". continuó señalando la cantante.

También se refirió a su documental Demi Lovato: Dancing with the Devil, la cantante le dijo a PEOPLE durante el panel de la Asociación de Críticos de Televisión que no cambiaría nada sobre lo que sucedió después de su sobredosis de drogas casi fatal en 2018.

"Todo tenía que suceder para que yo pudiera aprender las lecciones que aprendí. Fue un viaje doloroso, y miro hacia atrás ya veces me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superar lo que tengo, pero no me arrepiento de nada".

"Estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy", agregó. "Estoy muy orgulloso de que la gente lo vea en este documental y no podría estar más agradecido de tener a alguien a mi lado". concluyó en aquel momento la cantante de Skyscraper.