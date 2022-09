La artista se encontraba enferma y aseguró no poder levantarse de la cama. Sin embargo, Demi Lovato logró salir al escenario y entregar un espectáculo que los fanáticos agradecieron.

Demi Lovato se presentó este martes 14 de septiembre en el Movistar Arena. La cantante dio fin a la parte sudamericana del "Holy Fuck Tour" con su presentación en Chile, luego de una compleja jornada en que había asegurado “no poder levantarse de la cama”. Días atrás había estado en Brasil (incluyendo Rock in Rio), Argentina y Colombia.

Esta es la cuarta vez que Lovato se presenta en territorio nacional. En 2010 visitó Chile con el "South America Tour". Regresó en 2012 para participar del Festival de Iquique y luego en 2014 con el “The Neon Lights Tour”. La artista planeaba volver a Sudamérica con el “Tell Me You Love Me World Tour” en 2017, pero los conciertos debieron ser cancelados tras una sobredosis que casi le costó la vida.



¿Cómo fue el concierto de Demi Lovato en Chile?

A las 18:00 horas se abrieron las puertas del Movistar Arena y de a poco comenzaron a ingresar los fanáticos que esperaban volver a Demi Lovato después de ocho años desde su última visita.

Dani Ride fue el telonero de la jornada. El joven chileno comenzó puntual a las 20:00 horas y entregó un espectáculo de cerca de media hora, en el que incluyó los principales éxitos de su álbum “Drama Pop”.

Demi Lovato hizo esperar a sus fans solo unos minutos, porque alrededor de las 21:10 horas apareció en el escenario que la recibió con gritos y aplausos.

Previo a esto, la tensión en el recinto se sentía, considerando los mensajes que la misma artista había dejado en sus redes sociales solo horas antes. “Estoy jodidamente enferma, no puedo salir de la cama”, “Ya no puedo hacer esto”y “Este próximo tour será el último. Los amo y gracias, chicos” fueron los mensajes que publicó.

El pánico entre el público chileno creció de inmediato y muchos pensaron que el show se cancelaría. Pero la calma llegó cuando Lovato apareció en el escenario con una sonrisa.

El show duró cerca de una hora y media. Los fans de Lovato pudieron deleitarse con los más grandes éxitos de su último disco “Holy Fvck” y antiguos éxitos como “Don’t Forget”, “La La Land”, “Skyscraper” y “Cool For The Sumer”. La artista reconoció estar enferma y pidió al público apoyarla cantando.

Los fanáticos por su parte compensaron coreando todas las canciones y con una actitud eufórica que sorprendió a la misma artista. “Ustedes realmente lo lograron esta noche... muchas gracias, los amo más de lo que pueden imaginar”, publicó Lovato solo minutos después de que terminara el concierto.

La cantante continuará con el "Holy Fuck Tour" en Estados Unidos a partir de próximo 22 de septiembre y se presentará en ciudades como Las Vegas, San Francisco y Wheatland.