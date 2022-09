Demi Lovato, la estrella de la música, está a pocas horas de llegar a territorio nacional con su nueva gira mundial "Holy Fvck Tour", con la cual promociona su nuevo disco que lleva el mismo nombre.

Lovato comenzó su gira en Latinoamérica hace algunas semanas, en donde ya visitó Argentina y Colombia, por lo que ya se conoce cuál será el setlist con el que se presentará en Chile.

El concierto en territorio nacional se realizará este 13 de septiembre en el Movistar Arena en donde miles de fanáticos podrán disfrutar en vivo de lo mejor de su repertorio.

"Estoy tan emocionada de volver después de cuatro años sin hacer giras, e incluso más desde que hice tours en América del Sur”, dijo Demi Lovato.

“Estamos trabajando muy duro para ofrecer un espectáculo increíble para todos y todas mis fans y no puedo esperar para verlos en persona para celebrar esta nueva música”, añadió.

Demi se encuentra promocionando su nuevo disco "Holy Fvck Tour", el cual será estrenado el próximo 19 de agosto y marca su gran regreso a los escenarios tras cuatro años de ausencia.

La gira comenzará el 13 de agosto de 2022 en Springfield, Estados Unidos y finalizará el 6 de noviembre en Irving.

¿Dónde comprar entradas para el concierto de Demi Lovato en Chile?

Las entradas se encuentran disponibles en PuntoTicket. Ingresa AQUÍ.

¿Cuál es el listado de canciones con el que Demi Lovato se presentará en Chile?

El concierto de Demi comenzará con su nuevo tema Holy Fvck, el cual da nombre a su nuevo disco, para luego continuar con FREAK, Play Video, Eat Me, Confident, Here we go Again, Remember December, La La Land, Don’t Forget, The Art of Starting Over, 4 Ever 4 Me, Sorry Not Sorry, city of Angels, Skyscraper, 29, Heart Attack, Sink of my Teeth, Happy Ending y Cool for the Summer.