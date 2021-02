Demi Lovato se sincera sobre sus adicciones: "Tuve tres derrames cerebrales y un ataque cardíaco"

La popular cantante decidió ser lo más transparente posible con sus seguidores cuando decidió realizar su documental, "Demi Lovato: Dancing With the Devil". exponiendo cada una de sus luchas y sus triunfos.

EL lanzamiento del proyecto en YouTube Originals muestra a la cantante de "I Really don't Care" compartiendo lo que realmente sucedió cuando fue tratada por una sobredosis de drogas en julio de 2018 y cómo la dejó con daño cerebral.

"He tenido mucho que decir en los últimos dos años, y quería dejar las cosas claras sobre lo que sucedió", dice en el avance del documental que se estrena el 23 de marzo.

"Para su información, voy a contarlo todo, y si no quieren usar algo de eso, podemos eliminarlo", agrega la cantante de "Confident". "Cada vez que reprimas una parte de ti mismo, te desbordará". menciona.

Lovato, ha luchado públicamente con su sobriedad y salud física y mental, reveló en el tráiler que había tenido tres derrames cerebrales y un ataque cardíaco. Ella dijo que sus médicos le dijeron que tenía "de cinco a 10 minutos más" de vida cuando estuvo hospitalizada durante dos semanas antes de ingresar a un centro de rehabilitación para pacientes hospitalizados.

En una videollamada el miércoles, Lovato le dijo a Associated Press que todavía estaba lidiando con los efectos: "No conduzco un automóvil porque tengo puntos ciegos en la visión. Durante mucho tiempo, me costó mucho leer. Fue un gran problema cuando pude leer un libro, que fue como dos meses después, porque mi visión estaba muy borrosa".

Lovato se ha abierto a los documentalistas antes: fue objeto de un documental de MTV en 2012 y un documental de YouTube de 2017, durante los cuales habló sobre sus adicciones al alcohol y la cocaína. la también actriz le dijo a AP, que estuvo sobria durante seis años antes de la recaída de 2018.

La serie, dirigida y producida por Michael D. Ratner (“Justin Bieber: Seasons”), también explora su breve compromiso con Max Ehrich que terminó en septiembre. El tráiler también muestra una vista previa de su sencillo "Dancing With the Devil" y narra su reciente decisión de cortarse la mayor parte de su cabello en noviembre pasado.

"No estoy viviendo mi vida para otras personas o sus titulares o sus comentarios de Twitter", señaló.