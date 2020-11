Demi Lovato sorprende con radical cambio de look

Demi Lovato reveló su nuevo look en una nueva publicación de Instagram el miércoles, que hizo que los fanáticos enloquecieran. La cantante debuto su cabeza recién rapada a sus más de 93 millones de seguidores con el mensaje "hice una cosa"

La imagen fue tomada por el fotógrafo de Demi, Angelo Kritikos, quien escribió en Instagram: "Ya estoy obsesionado con esta nueva era" y luego bromeó: "¿Quién quiere ver el frente?"

El séptimo álbum de la cantante esta en camino y la estética de la portada es igual de atrevida, los fanáticos de la joven de 28 años le consultaron si estaba entrando a una nueva etapa rebelde a lo que Lovato respondio con risas.

La cantante ha estado en el ojo publico durante las últimas semanas no solamente por el lanzamiento de su próximo disco si no que además porque termino su compromiso con el actor Max Ehrich, lo que fue comentado durante su participación en los People's Choice Award, donde la intérprete de Give Your Heart a Break señaló burlándose de si misma que "el Covid golpeó y todo se cerró, así que hice lo que todos los demás hicieron, entré en modo de bloqueo y me comprometí".

Luego añadió "miré completas las siete temporadas de Pretty Little Liars, termine mi compromiso y luego fui a buscar extraterrestres en el desierto, así que básicamente lo mismo que todos los demás".

El nuevo álbum de la cantante y actriz aun no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue antes de fin año acorde a las insinuaciones de Demi en sus redes sociales.