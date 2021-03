"Estuve en el clóset demasiado tiempo": Demi Lovato se declara pansexual

Demi Lovato reveló en el podcast de Joe Rogan que se identifica como pansexual, durante la transmisión, la ex estrella de Disney que acaba de estrenar su documental "Dancing with the Devil" explicó como ve la relaciones de pareja y además habló acerca de la maternidad.

"Tampoco sé si voy a terminar con un chico, así que realmente no puedo imaginarme quedando embarazada. No sé. Soy tan fluida ahora, y parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba súper cerrada".

El conductor luego le preguntó si era sexualmente fluida, a lo que la interprete de "Heart Break" respondió que se siente atracción sin importar el género, a lo que Rogan señaló "¿Cómo le llaman a eso, pansexual o algo así?". “Sí, pansexual,” respondió Lovato, confirmando cómo se identifica.

Luego se habló sobre como fue crecer en Texas y sentirse avergonzada por su identidad sexual. Lovato dijo que experimentó un despertar sexual mientras veía la escena del beso entre Sarah Michelle Gellar y Selma Blair en “Cruel Intentions (Juegos Sexulaes)”, pero “sintió mucha vergüenza” por ello.

"Yo estaba como, 'Oh, me gusta. “Pero sentí mucha vergüenza porque crecer en Texas como cristiano, eso está muy mal visto. Cualquier atracción que tuve por una mujer a una edad temprana, la apagué incluso antes de permitirme procesar lo que estaba sintiendo ".

El documental de la cantante, "Dancing With the Devil",ya tiene tres episodios disponibles en YouTube. La cantante también reveló recientemente que su primer álbum desde 2017, "Dancing With the Devil ... The Art of Begin Over", se lanzará el 2 de abril. El álbum incluye funciones con Ariana Grande y Noah Cyrus.