Las elecciones del pasado 21 de noviembre, dejaron como ganador a los dos candidatos con las más altas mayorias, es el caso de José Antonio Kast y Gabriel Boric.

El candidato del Partido Republicano de Chile obtuvo un 27,91%, mientras que el representante de Convergencia Social no se quedó atrás con un 25,83%.

En cuanto a la participación de las recientes elecciones, el Servicio Electoral informó que participaron 7.115.590 electores/as, lo que corresponde al 47,34% del total habilitado para sufragar.

La Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario desde el año 2012, es decir que el domingo 19 de diciembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no necesita excusarse ante el Servel y tampoco se expone a multas.

En relación a los vocales de mesa, deben presentarse las mismas personas que cumplieron con el rol el 21 de noviembre, en los mismos recintos de votación.

Si se ausentan deben pagar multas que van desde 2 a 8 UTM, la que irá a beneficio municipal. Hay que considerar que actualmente el valor de la UTM es de $53.476, la multa iría entre los $106.900 y $428.800 aproximadamente.

A continuación, te contamos más detalles del balotaje.



Elecciones | ¿Cuándo es la segunda vuelta Presidencial?

La segunda vuelta presidencial será el próximo domingo 19 de diciembre, entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Se espera que los resultados estén a eso de las 20:00 hrs, ya que el conteo de votos debiese ser mucho más expedito.