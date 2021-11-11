Este domingo 21 de noviembre serán las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales en todo el país.
Dentro de los cargos a votar, se eligen diputados en todo el país, 8 de ellos en el Distrito 7, correspondiente a la Quinta Región Costa.
Revisa el listado de candidatos a diputados en las comunas de Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, San Antonio, Santo Domingo, Concon, Viña del Mar, Casa Blanca, Valparaíso, Juan Fernández e Isla de Pascua.
¿Quiénes son candidatos a diputados en el Distrito 7 Quinta Región Costa?
AA. CHILE PODEMOS +
ANDRES CELIS MONTT (RN): 60
EVELYN ROXANA MANSILLA MUÑOZ (RN): 61
CARMEN PATRICIA IBAÑEZ SOTO (RN): 62
MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS (EVOPOLI): 63
TAREK GIACAMAN MAHANA (EVOPOLI): 64
HOTUITI TEAO DRAGO (IND – EVOPOLI): 65
MARIA ANGELICA SILVA TRONCOSO (UDI): 66
JORGE CASTRO MUÑOZ (UDI): 67
JUAN PABLO RODRIGUEZ OYARZUN (IND – UDI): 68
AB. PARTIDO DE LA GENTE
RODRIGO ANDRES VATTUONE GARCES: 69
JORGE LUIS PASSADORE SOTO: 70
JUAN MARCELO VALENZUELA HENRIQUEZ: 71
BARBARA ANDREA VERA SEPULVEDA: 72
DELIA ALICIA PARDO ARANEDA: 73
FABIOLA ROSA MATURANA VIELMA: 74
ADOLFO ANDRES ESTRADA ALDONEY: 75
MARCELA JOVINA TORRECILLA HENRIQUEZ: 76
ESTEBAN ALBERTO ASTUDILLO HENRIQUEZ: 77
AE. PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS
ANTONIO ALEJANDRO PAEZ AGUILAR: 78
NATALI ANDREA HINOJOSA SERRANO: 79
LYAM ANDRES RIVEROS DIAZ: 80
CATHERINE VALEZKA FUENTES URRA: 81
GUSTAVO CARLOS BURGOS VELASQUEZ: 82
DENIS RENZO ARIEL BARRIA GONZALEZ: 83
AH. NUEVO PACTO SOCIAL
SUSANA CALDERON ROMERO (PS): 84
TOMAS DE REMENTERIA VENEGAS (IND - PS): 85
PEDRO HUICHALAF ROA (PPD): 86
JUAN PABLO ALARCON QUINTEROS (PPD): 87
PAZ ANASTASIADIS LE ROY (DC): 88
ESTEBAN VEGA TORO (DC): 89
TOMAS IGNACIO LAGOMARSINO GUZMAN (IND – PR): 90
LESLIE SANCHEZ LOBOS (IND – PL): 91
RAMON YUC-LIONG KONG GONZALEZ (IND – PL): 92
AM. UNION PATRIOTICA
JORGE RAUL ESTAY OLGUIN: 93
IGNACIA IRUNE ABARZUA RAMIREZ: 94
EDUARDO EUGENIO SALGADO REYES: 95
BEATRIZ GABRIELA LEONOR ANGELICA OLIVARES VELASCO: 96
IVAN MARCELO ARTEAGA FUENTES: 97
CLARISA DE LAS MERCEDES RIOS INOSTROZA: 98
RAUL ROMAN CAMPOS: 99
MARCIA LORENA TAPIA NAVIA: 100
PABLO VALENTIN RECABAL MATURANA: 101
AN. DIGNIDAD AHORA
FREDERICK SOTO PONCE (IGUALDAD): 102
CLAUDIO ANTONIO SEPULVEDA YOUNG (IGUALDAD): 103
JESSICA MARCELA GARCIA PHILLIPS (IND – IGUALDAD): 104
ANDREA ALEJANDRA ESTAY CAAMAÑO (IND – IGUALDAD): 105
CARLA NATALIA ALLENDES SOZA (IND – IGUALDAD): 106
JANYN ESTEFANIA ARANEDA VASQUEZ (PH): 107
ALEJANDRO IVAN ESCOBAR LOBOS (IND – PH): 108
MARCO ANTONIO BRAUCHY CASTILLO (IND – PH): 109
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO
LUIS FERNANDO SANCHEZ OSSA (REPUBLICANO): 110
FRANCISCO CLAVEL DIAZ (REPUBLICANO): 111
MARIA PAULINA MAYO DE GOYENECHE (REPUBLICANO): 112
LESLIE MANUEL THORNTON ABOITIZ (REPUBLICANO): 113
JORGE DAVID PARRA ACUÑA (REPUBLICANO): 114
MARIA SOLEDAD HURTADO ARELLANO (REPUBLICANO): 115
PAUL ALEXANDER SFEIR RUBIO (REPUBLICANO): 116
JAIME ALFREDO PERRY JUNGK (IND – REPUBLICANO): 117
BARBARA PAVEZ GARCIA (IND – REPUBLICANO): 118
AR. APRUEBO DIGNIDAD
JORGE BRITO HASBUN (RD): 119
MABEL LUCILA ZUÑIGA VALENCIA (IND – RD): 120
CAMILA RUZLAY ROJAS VALDERRAMA (COMUNES): 121
CONSTANZA FLORENCIA VALDES CONTRERAS (COMUNES): 122
PAULA ARRIAGADA ORTIZ (IND – FRVS): 123
LUIS ALBERTO CUELLO PEÑA Y LILLO (PC): 124
OSCAR AROCA CONTRERAS (PC): 125
PABLO ALEJANDRO DONOSO CHRISTIE (IND – CS): 126
ROMINA ANDREA MARAGAÑO SCHMIDT (CS): 127
AW. INDEPENDIENTES UNIDOS
VANESSA FERRER RADOVICH (IND – CENTRO UNIDO): 128
GABRIEL ESTEBAN RAMOS NUÑEZ (CENTRO UNIDO): 129
LUIS HERNAN SOTO POBLETE (CENTRO UNIDO): 130
NICOLAS FELIPE ARANCIBIA COLLAO (CENTRO UNIDO): 131