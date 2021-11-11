Este domingo 21 de noviembre serán las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales en todo el país.

Dentro de los cargos a votar, se eligen diputados en todo el país, 8 de ellos en el Distrito 7, correspondiente a la Quinta Región Costa.

Revisa el listado de candidatos a diputados en las comunas de Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, San Antonio, Santo Domingo, Concon, Viña del Mar, Casa Blanca, Valparaíso, Juan Fernández e Isla de Pascua.

 

¿Quiénes son candidatos a diputados en el Distrito 7 Quinta Región Costa?

 

AA. CHILE PODEMOS +

ANDRES CELIS MONTT (RN): 60

EVELYN ROXANA MANSILLA MUÑOZ (RN): 61

CARMEN PATRICIA IBAÑEZ SOTO (RN): 62

MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS (EVOPOLI): 63

TAREK GIACAMAN MAHANA (EVOPOLI): 64

HOTUITI TEAO DRAGO (IND – EVOPOLI): 65

MARIA ANGELICA SILVA TRONCOSO (UDI): 66

JORGE CASTRO MUÑOZ (UDI): 67

JUAN PABLO RODRIGUEZ OYARZUN (IND – UDI): 68

 

AB. PARTIDO DE LA GENTE

RODRIGO ANDRES VATTUONE GARCES: 69

JORGE LUIS PASSADORE SOTO: 70

JUAN MARCELO VALENZUELA HENRIQUEZ: 71

BARBARA ANDREA VERA SEPULVEDA: 72

DELIA ALICIA PARDO ARANEDA: 73

FABIOLA ROSA MATURANA VIELMA: 74

ADOLFO ANDRES ESTRADA ALDONEY: 75

MARCELA JOVINA TORRECILLA HENRIQUEZ: 76

ESTEBAN ALBERTO ASTUDILLO HENRIQUEZ: 77

 

 

AE. PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS

ANTONIO ALEJANDRO PAEZ AGUILAR: 78

NATALI ANDREA HINOJOSA SERRANO: 79

LYAM ANDRES RIVEROS DIAZ: 80

CATHERINE VALEZKA FUENTES URRA: 81

GUSTAVO CARLOS BURGOS VELASQUEZ: 82

DENIS RENZO ARIEL BARRIA GONZALEZ: 83

 

AH. NUEVO PACTO SOCIAL

SUSANA CALDERON ROMERO (PS): 84

TOMAS DE REMENTERIA VENEGAS (IND - PS): 85

PEDRO HUICHALAF ROA (PPD): 86

JUAN PABLO ALARCON QUINTEROS (PPD): 87

PAZ ANASTASIADIS LE ROY (DC): 88

ESTEBAN VEGA TORO (DC): 89

TOMAS IGNACIO LAGOMARSINO GUZMAN (IND – PR): 90

LESLIE SANCHEZ LOBOS (IND – PL): 91

RAMON YUC-LIONG KONG GONZALEZ (IND – PL): 92

 

AM. UNION PATRIOTICA

JORGE RAUL ESTAY OLGUIN: 93

IGNACIA IRUNE ABARZUA RAMIREZ: 94

EDUARDO EUGENIO SALGADO REYES: 95

BEATRIZ GABRIELA LEONOR ANGELICA OLIVARES VELASCO: 96

IVAN MARCELO ARTEAGA FUENTES: 97

CLARISA DE LAS MERCEDES RIOS INOSTROZA: 98

RAUL ROMAN CAMPOS: 99

MARCIA LORENA TAPIA NAVIA: 100

PABLO VALENTIN RECABAL MATURANA: 101

 

AN. DIGNIDAD AHORA

FREDERICK SOTO PONCE (IGUALDAD): 102

CLAUDIO ANTONIO SEPULVEDA YOUNG (IGUALDAD): 103

JESSICA MARCELA GARCIA PHILLIPS (IND – IGUALDAD): 104

ANDREA ALEJANDRA ESTAY CAAMAÑO (IND – IGUALDAD): 105

CARLA NATALIA ALLENDES SOZA (IND – IGUALDAD): 106

JANYN ESTEFANIA ARANEDA VASQUEZ (PH): 107

ALEJANDRO IVAN ESCOBAR LOBOS (IND – PH): 108

MARCO ANTONIO BRAUCHY CASTILLO (IND – PH): 109

 

 

 

AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO

LUIS FERNANDO SANCHEZ OSSA (REPUBLICANO): 110

FRANCISCO CLAVEL DIAZ (REPUBLICANO): 111

MARIA PAULINA MAYO DE GOYENECHE (REPUBLICANO): 112

LESLIE MANUEL THORNTON ABOITIZ (REPUBLICANO): 113

JORGE DAVID PARRA ACUÑA (REPUBLICANO): 114

MARIA SOLEDAD HURTADO ARELLANO (REPUBLICANO): 115

PAUL ALEXANDER SFEIR RUBIO (REPUBLICANO): 116

JAIME ALFREDO PERRY JUNGK (IND – REPUBLICANO): 117

BARBARA PAVEZ GARCIA (IND – REPUBLICANO): 118

 

AR. APRUEBO DIGNIDAD

JORGE BRITO HASBUN (RD): 119

MABEL LUCILA ZUÑIGA VALENCIA (IND – RD): 120

CAMILA RUZLAY ROJAS VALDERRAMA (COMUNES): 121

CONSTANZA FLORENCIA VALDES CONTRERAS (COMUNES): 122

PAULA ARRIAGADA ORTIZ (IND – FRVS): 123

LUIS ALBERTO CUELLO PEÑA Y LILLO (PC): 124

OSCAR AROCA CONTRERAS (PC): 125

PABLO ALEJANDRO DONOSO CHRISTIE (IND – CS): 126

ROMINA ANDREA MARAGAÑO SCHMIDT (CS): 127

 

AW. INDEPENDIENTES UNIDOS

VANESSA FERRER RADOVICH (IND – CENTRO UNIDO): 128

GABRIEL ESTEBAN RAMOS NUÑEZ (CENTRO UNIDO): 129

LUIS HERNAN SOTO POBLETE (CENTRO UNIDO): 130

NICOLAS FELIPE ARANCIBIA COLLAO (CENTRO UNIDO): 131

 

 