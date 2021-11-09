Este domingo 21 de noviembre hay elecciones generales en Chile, donde se debe votar por Presidente, Senadores (en 8 regiones), Diputados y Consejeros Regionales.

Dentro de este contexto, en el Distrito 4 de Atacama, se eligen 5 diputados en la Cámara. Por lo mismo en RedGol te dejamos el listado completo de las candidaturas a Diputados en la tercera región.

 

¿Quiénes son candidatos a diputados en la Región de Atacama – Distrito 4?

 

AA. CHILE PODEMOS +

SOFIA SLOVENA CID VERSALOVIC (RN): 60

RAUL GONZALO ARDILES RAMIREZ (RN): 61

MANUEL ALEJANDRO CORRALES GONZALEZ (IND - RID): 62

CAROLINA INES GONZALEZ HERNANDEZ (IND – RID): 63

CARLA GUAITA CARRIZO (IND – UDI): 64

NICOLAS NOMAN GARRIDO (UDI): 65

 

AB. PARTIDO DE LA GENTE

PAULA ANDREA OLMOS CONTRERAS: 66

NILSA ELCIRA GUZMAN PALMA: 67

CRISTIAN MAURICIO CUSTA SAPIAINS: 68

ALEX FARIAS PEREZ: 69

JEAN PIERRE VARAS DELGADO: 70

 

AH. NUEVO PACTO SOCIAL

DANIELLA CICARDINI MILLA (PS): 71

JUAN SANTANA CASTILLO (PS): 72

CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS (IND – PPD): 73

CESAR ESTEBAN GONZALEZ PIZARRO (PR): 74

GABRIELA DEL CARMEN MANCILLA MATELUNA (DC): 75

 

AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE

PAMELA VARGAS TOLEDO: 76

RODRIGO PEREZ LISICIC: 77

MARTA FREZ AVILA: 78

JOEL MOYA MORALES: 79

JACQUELINE QUINTANA MUÑOZ: 80

 

 

AN. DIGNIDAD AHORA

LUIS ALBERTO ACUÑA CASTILLO (IGUALDAD): 81

MARIANA ANDREA PIÑONES HIDALGO (IND – IGUALDAD): 82

MAURICIO DAVID RIOS NAVARRETE (IND - IGUALDAD): 83

YENIFER ALEJANDRA CARRASCO TORRES (PH): 84

ODEL DAVID SOTO SHEE (PH): 85

 

AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO

JUAN FRANCISCO FRITIS CARRIZO (REPUBLICANO): 86

DALVA DE LOS ANGELES CEPEDA CASTRO (REPUBLICNAO): 87

JONATHAN GOMEZ ROJAS (REPUBLICANO): 88

ENRIQUE ALEXANDER ALMEIDA MERCADO (REPUBLICNAO): 89

GONZALO HERIBERTO TAMBLAY TAPIA (IND - REPUBLICANO): 90

FRESIA MARIA SEPULVEDA HANCKES (IND – REPUBLICANO): 91

 

AR. APRUEBO DIGNIDAD

JAIME MULET MARTINEZ (FRVS): 92

LUIS MARCOS PEREZ (FRVS): 93

LAUTARO CESAR CARMONA SOTO (PC): 94

MAKARENA ISABEL ARIAS VARGAS (PC): 95

INTI ELEODORO SALAMANCA FERNANDEZ (COMUNES): 96

NATHALIE ANDREA MERY CERICHE (COMUNES): 97

CANDIDATURA INDEPENDIENTE

SEBASTIAN VICENTE CARMONA ORQUERA: 98

 