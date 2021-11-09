Este domingo 21 de noviembre hay elecciones generales en Chile, donde se debe votar por Presidente, Senadores (en 8 regiones), Diputados y Consejeros Regionales.
Dentro de este contexto, en el Distrito 4 de Atacama, se eligen 5 diputados en la Cámara. Por lo mismo en RedGol te dejamos el listado completo de las candidaturas a Diputados en la tercera región.
¿Quiénes son candidatos a diputados en la Región de Atacama – Distrito 4?
AA. CHILE PODEMOS +
SOFIA SLOVENA CID VERSALOVIC (RN): 60
RAUL GONZALO ARDILES RAMIREZ (RN): 61
MANUEL ALEJANDRO CORRALES GONZALEZ (IND - RID): 62
CAROLINA INES GONZALEZ HERNANDEZ (IND – RID): 63
CARLA GUAITA CARRIZO (IND – UDI): 64
NICOLAS NOMAN GARRIDO (UDI): 65
AB. PARTIDO DE LA GENTE
PAULA ANDREA OLMOS CONTRERAS: 66
NILSA ELCIRA GUZMAN PALMA: 67
CRISTIAN MAURICIO CUSTA SAPIAINS: 68
ALEX FARIAS PEREZ: 69
JEAN PIERRE VARAS DELGADO: 70
AH. NUEVO PACTO SOCIAL
DANIELLA CICARDINI MILLA (PS): 71
JUAN SANTANA CASTILLO (PS): 72
CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS (IND – PPD): 73
CESAR ESTEBAN GONZALEZ PIZARRO (PR): 74
GABRIELA DEL CARMEN MANCILLA MATELUNA (DC): 75
AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE
PAMELA VARGAS TOLEDO: 76
RODRIGO PEREZ LISICIC: 77
MARTA FREZ AVILA: 78
JOEL MOYA MORALES: 79
JACQUELINE QUINTANA MUÑOZ: 80
AN. DIGNIDAD AHORA
LUIS ALBERTO ACUÑA CASTILLO (IGUALDAD): 81
MARIANA ANDREA PIÑONES HIDALGO (IND – IGUALDAD): 82
MAURICIO DAVID RIOS NAVARRETE (IND - IGUALDAD): 83
YENIFER ALEJANDRA CARRASCO TORRES (PH): 84
ODEL DAVID SOTO SHEE (PH): 85
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO
JUAN FRANCISCO FRITIS CARRIZO (REPUBLICANO): 86
DALVA DE LOS ANGELES CEPEDA CASTRO (REPUBLICNAO): 87
JONATHAN GOMEZ ROJAS (REPUBLICANO): 88
ENRIQUE ALEXANDER ALMEIDA MERCADO (REPUBLICNAO): 89
GONZALO HERIBERTO TAMBLAY TAPIA (IND - REPUBLICANO): 90
FRESIA MARIA SEPULVEDA HANCKES (IND – REPUBLICANO): 91
AR. APRUEBO DIGNIDAD
JAIME MULET MARTINEZ (FRVS): 92
LUIS MARCOS PEREZ (FRVS): 93
LAUTARO CESAR CARMONA SOTO (PC): 94
MAKARENA ISABEL ARIAS VARGAS (PC): 95
INTI ELEODORO SALAMANCA FERNANDEZ (COMUNES): 96
NATHALIE ANDREA MERY CERICHE (COMUNES): 97
CANDIDATURA INDEPENDIENTE
SEBASTIAN VICENTE CARMONA ORQUERA: 98