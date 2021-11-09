Este domingo 21 de noviembre hay elecciones generales en Chile, donde se debe votar por Presidente, Senadores (en 8 regiones), Diputados y Consejeros Regionales.
Dentro de este contexto, en el Distrito 3 de Antofagasta, se eligen 5 diputados en la Cámara. Por lo mismo en RedGol te dejamos el listado completo de las candidaturas a Diputados en la segunda región.
¿Quiénes son candidatos a Diputados en el Distrito 2 de Antofagasta?
AA. CHILE PODEMOS +
JOSE MIGUEL CASTRO BASCUÑAN (RN): 60
LEDY OSANDON FERRER (IND – RN): 61
ROSSANA DIAZ CORRO (UDI): 62
LUIS GARRIDO AMPUERO (UDI): 63
YANTIEL CALDERON VALENZUELA (EVOPOLI): 64
SACHA RAZMILIC BURGOS (EVOPOLI): 65
AB. PARTIDO DE LA GENTE
YOVANA ALEJANDRA AHUMADA PALMA: 66
NARGARET VIKI CRISTI CARIAGA: 67
CESAR ANTONIO ROJAS TORO: 68
YERKO ALEXIS CORTES ROJAS: 69
OMAR PAUL HEINER REESE ERICES: 70
AE. PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS
LESTER PATRICIO CALDERON HERNANDEZ: 71
KARLA JACQUELINE PERALTA DIAZ: 72
DANIEL ANDRES VARGAS DOWNING: 73
NATHALY PAZ FLORES TORRES: 74
NESTOR LUIS VERA ROJAS: 75
DANIELA BEATRIZ AVILES HONORES: 76
AH. NUEVO PACTO SOCIAL
CLAUDIA MARCELA ARDILES TAGLE (PR): 77
CELIE RENEE ARAYA ESCOBAR (IND - CIUDADANOS): 78
ARTURO MOLINA HENRIQUEZ (DC): 79
SEBASTIAN PATRICIO VIDELA CASTILLO (IND - LIBERAL): 80
JAIME ARAYA GUERRERO (IND – PPD): 81
SOCIALISTA DE CHILE82 PAULA NIEVAS SILVA (PS): 82
AN. DIGNIDAD AHORA
YESEBEL CASTILLO PANIAGUA (IGUALDAD): 83
SERGIO LUIS CUBILLOS VERASAY (IND – IGUALDAD): 84
NAYARIT ARTEAGA VALENZUELA (IND – IGUALDAD): 85
PEDRO LUIS LUQUE ARANCIBIA (PH): 86
ELIANA DE LOURDES ROJAS BUGUEÑO (PH): 87
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO
MARCELA RUZ ANDRADE (REPUBLICANO): 88
VITTORIO VALDES CORON (REPUBLICANO): 89
RITA MARIA HOJAS ESCRICH (REPUBLICANO): 90
ROSSE-MARY RAND CONTRERAS (REPUBLICANO): 91
MACARENA ALEJANDRA PIZARRO VILLARROEL (REPUBLICANO): 92
ROGELIA FRANCISCA CONTRERAS LIJERON (REPUBLICANO): 93
AR. APRUEBO DIGNIDAD
CATALINA ILONA IO PEREZ SALINAS (RD): 94
VIANNEY PAOLA SIERRALTA ARACENA (IND - RD): 95
JACQUELINE AVILA VILCA (FRVS): 96
FERNANDO SEBASTIAN SAN ROMAN BASCUÑAN (IND - FRVS): 97
MARIA ANGELICA OJEDA GONZALEZ (PC): 98
PABLO ANDRES IRIARTE RAMIREZ (PC): 99
AT. NUEVO TIEMPO
JUAN PAULO BASTERRECHEA MADRID: 100
ELIA JACQUELINE ROMERO OLAVE: 101
HUGO ORLANDO MORALES SILVA: 102
AW. INDEPENDIENTES UNIDOS
ZARINA EDELMIRA GUAMAN OSORIO (CENTRO UNIDO): 103
MARIELA ALEJANDRA QUISPE SANCHEZ (CENTRO UNIDO): 104
OSVALDO FRANCISCO SOTGIU QUIJADA (CENTRO UNIDO): 105
FELIPE IGNACIO ARAYA PEREZ (IND - CENTRO UNIDO): 106
JAVIER CLAUDIO DAVID OLIVA BERMEDO (IND – CENTRO UNIDO): 107
FRANCISCO DANIEL GALLARDO CORTES (IND – Centro Unido): 108
AY. PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE
JANETT SHIRLEY GUERRA ABURTO: 109