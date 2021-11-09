Este domingo 21 de noviembre hay elecciones generales en Chile, donde se debe votar por Presidente, Senadores (en 8 regiones), Diputados y Consejeros Regionales.

Dentro de este contexto, en el Distrito 3 de Antofagasta, se eligen 5 diputados en la Cámara. Por lo mismo en RedGol te dejamos el listado completo de las candidaturas a Diputados en la segunda región.

 

¿Quiénes son candidatos a Diputados en el Distrito 2 de Antofagasta?

 

AA. CHILE PODEMOS +

JOSE MIGUEL CASTRO BASCUÑAN (RN): 60

LEDY OSANDON FERRER (IND – RN): 61

ROSSANA DIAZ CORRO (UDI): 62

LUIS GARRIDO AMPUERO (UDI): 63

YANTIEL CALDERON VALENZUELA (EVOPOLI): 64

SACHA RAZMILIC BURGOS (EVOPOLI): 65

 

AB. PARTIDO DE LA GENTE

YOVANA ALEJANDRA AHUMADA PALMA: 66

NARGARET VIKI CRISTI CARIAGA: 67

CESAR ANTONIO ROJAS TORO: 68

YERKO ALEXIS CORTES ROJAS: 69

OMAR PAUL HEINER REESE ERICES: 70

 

AE. PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS

LESTER PATRICIO CALDERON HERNANDEZ: 71

KARLA JACQUELINE PERALTA DIAZ: 72

DANIEL ANDRES VARGAS DOWNING: 73

NATHALY PAZ FLORES TORRES: 74

NESTOR LUIS VERA ROJAS: 75

DANIELA BEATRIZ AVILES HONORES: 76

 

AH. NUEVO PACTO SOCIAL

CLAUDIA MARCELA ARDILES TAGLE (PR): 77

CELIE RENEE ARAYA ESCOBAR (IND - CIUDADANOS): 78

ARTURO MOLINA HENRIQUEZ (DC): 79

SEBASTIAN PATRICIO VIDELA CASTILLO (IND - LIBERAL): 80

JAIME ARAYA GUERRERO (IND – PPD): 81

SOCIALISTA DE CHILE82 PAULA NIEVAS SILVA (PS): 82

 

 

AN. DIGNIDAD AHORA

YESEBEL CASTILLO PANIAGUA (IGUALDAD): 83

SERGIO LUIS CUBILLOS VERASAY (IND – IGUALDAD): 84

NAYARIT ARTEAGA VALENZUELA (IND – IGUALDAD): 85

PEDRO LUIS LUQUE ARANCIBIA (PH): 86

ELIANA DE LOURDES ROJAS BUGUEÑO (PH): 87

 

AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO

MARCELA RUZ ANDRADE (REPUBLICANO): 88

VITTORIO VALDES CORON (REPUBLICANO): 89

RITA MARIA HOJAS ESCRICH (REPUBLICANO): 90

ROSSE-MARY RAND CONTRERAS (REPUBLICANO): 91

MACARENA ALEJANDRA PIZARRO VILLARROEL (REPUBLICANO): 92

ROGELIA FRANCISCA CONTRERAS LIJERON (REPUBLICANO): 93

 

AR. APRUEBO DIGNIDAD

CATALINA ILONA IO PEREZ SALINAS (RD): 94

VIANNEY PAOLA SIERRALTA ARACENA (IND - RD): 95

JACQUELINE AVILA VILCA (FRVS): 96

FERNANDO SEBASTIAN SAN ROMAN BASCUÑAN (IND - FRVS): 97

MARIA ANGELICA OJEDA GONZALEZ (PC): 98

PABLO ANDRES IRIARTE RAMIREZ (PC): 99

 

AT. NUEVO TIEMPO

JUAN PAULO BASTERRECHEA MADRID: 100

ELIA JACQUELINE ROMERO OLAVE: 101

HUGO ORLANDO MORALES SILVA: 102

 

AW. INDEPENDIENTES UNIDOS

ZARINA EDELMIRA GUAMAN OSORIO (CENTRO UNIDO): 103

MARIELA ALEJANDRA QUISPE SANCHEZ (CENTRO UNIDO): 104

OSVALDO FRANCISCO SOTGIU QUIJADA (CENTRO UNIDO): 105

FELIPE IGNACIO ARAYA PEREZ (IND - CENTRO UNIDO): 106

JAVIER CLAUDIO DAVID OLIVA BERMEDO (IND – CENTRO UNIDO): 107

FRANCISCO DANIEL GALLARDO CORTES (IND – Centro Unido): 108

 

AY. PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE

JANETT SHIRLEY GUERRA ABURTO: 109

 