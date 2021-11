El próximo 21 de noviembre se realizan las elecciones en Chile, proceso en que los ciudadanos deben elegir al próximo presidente de nuestro país quien deberá por los próximos 4 años.

Junto a esto son las elecciones de Senadores, Diputados y Consejeros Regionales (Cores), durante la misma jornada cuando las mesas de sufragio funcionen desde las 08:00 a las 18:00 hrs.

En el marco del mismo proceso electoral, este sábado el Servicio Electoral de Chile publicó la nómina definitiva de vocales de mesa que deben cumplir el importante rol de recibir y contabilizar los votos emitidos.

Que por tratarse de los reemplazantes en el caso de quienes presentaron excusas, no se permite que se puedan volver a excusar, quienes no asistan deben pagar la multa correspondiente,

Estos pagos van desde 2 UTM a 8 UTM equivalente a una multa que va desde los $105 mil hasta $422 mil pesos, aproximadamente. En cuanto al pago por ser vocal de mesa, es de 2/3 de U.F equivalente a $20.034 pesos chilenos.

A continuación, te contamos más detalles del proceso electoral que se vivirá este mes.



Servel | ¿Es obligatorio votar en las próximas elecciones?

En Chile rige la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario desde el año 2012, es decir que el domingo 21 de noviembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no necesita excusarse ante el Servel y tampoco se expone a multas.