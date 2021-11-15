Este domingo 21 de noviembre serán las elecciones generales en Chile, donde se votará por Presidente, Senadores, Diputados y Cores en el país.

Dentro de este contexto, en el Distrito 23 de la Región de La Araucanía Sur se eligen siete de los 155 diputados del país y en RedGol te dejamos las candidaturas que van a la elección en la zona.

El Distrito 23 representa a las comunas de Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén y Villarrica.

 

¿Quiénes son candidatos a Diputados en el Distrito 23 – La Araucanía Sur?

 

AA. CHILE PODEMOS +

ANDRES MOLINA MAGOFKE (EVOPOLI): 60

SEBASTIAN ALVAREZ RAMIREZ (EVOPOLI): 61

LLACOLEN MILLAQUIR PEÑA (IND – EVOPOLI): 62

MIGUEL ALEJANDRO MELLADO SUAZO (RN): 63

PABLO SANTIAGO ASTETE MERMOUD (RN): 64

MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR (RN): 65

HENRY LEAL BIZAMA (UDI): 66

CLAUDIA ELENA LILLO ECHEVERRIA (IND – UDI): 67

 

AB. PARTIDO DE LA GENTE

PABLO ALBERTO DIAZ SALAZAR: 68

ROBERTO ANDRES MONCADA HERNANDEZ: 69

YOLANDA MARISEL PEDREROS VENEGAS: 70

CESAR ANDRES LEVIO MARTINEZ: 71

 

AE. PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS

CAMILA ANDREA DELGADO TRONCOSO: 72

 

AH. NUEVO PACTO SOCIAL

HILARIO HUIRILEF BARRA (PPD): 73

PAOLA MONCADA VENEGAS (PPD): 74

MINERVA CASTAÑEDA MELIÑAN (PS): 75

MARCELO GARCIA SOTO (DC): 76

ANDRES JOUANNET VALDERRAMA (IND – PR): 77

WALESKA LISSETTE MORALES MORALES (IND – PR): 78

JAIME ARAVENA ARAVENA (IND – PR): 79

 

 

AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE

LORENA JARA JARA: 80

EDGARDO LOVERA RIQUELME: 81

MONICA CASTRO CANALES: 82

IVAN GORKY ROJAS VILLAGRA: 83

CONSTANZA GONZALEZ GONZÁLEZ: 84

HECTOR SANTOS VILLABLANCA: 85

 

AN. DIGNIDAD AHORA

AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA (IND – IGUALDAD): 86

LUZ ELIANA ALCA TURRA (IND – IGUALDAD): 87

ANDREA QUIJON GODOY (PH): 88

LUIS ANTONIO LEVI ANINAO (IND – PH): 89

ALEJANDRA AILLAPAN HUIRIQUEO (IND – PH): 90

MIGUEL ANGEL CORTES IBARRA (IND – PH): 91

 

AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO

KAREN CONA HUENCHULAF (CONSERVADOR CRISTIANO): 92

TAMARA DEL CARMEN AVENDAÑO LEVINAO (CONSERVADOR CRISTIANO): 93

DANILO JOSE CAROCA SALGADO (IND - CONSERVADOR CRISTIANO): 94

ANTONIO STUARDO PINEDA (IND - CONSERVADOR CRISTIANO): 95

NICOLAS RINGLER ARANEDA MORENO (IND - CONSERVADOR CRISTIANO): 96

CESAR AUGUSTO VARGAS ZURITA (REPUBLICANO): 97

STEPHAN HERBERT SCHUBERT RUBIO (IND – REPUBLICANO): 98

MAURICIO ANTONIO OJEDA REBOLLEDO (IND – REPUBLICANO): 99

 

 

AR. APRUEBO DIGNIDAD

ERICKA JUDITH DE LOURDES ÑANCO VASQUEZ (RD): 100

VERONICA ANDREA LOPEZ-VIDELA PINO (IND – RD): 101

LUIS ALEJANDRO CATRILEO GAETE (PC): 102

PABLO ANDRES TAPIA PINTO (IND – PC) 103

ELENA MARISOL VARELA LOPEZ (IND – PC): 104

ONESIMA RIQUELME LIENQUEO (IND – FRVS): 105

ARNOLDO ÑANCULEF HUAIQUINAO (IND – FRVS): 106

HÉCTOR CUMILAF HUENTEMIL (IND – FRVS): 107

 

AW. INDEPENDIENTES UNIDOS

MIGUEL ARTEAGA CARES (NACIONAL CIUDADANO): 108

JOSE OLAVE MARTINEZ (NACIONAL CIUDADANO): 109

CAROLINA OLATE SANCHEZ (NACIONAL CIUDADANO): 110

OMAR ORTIZ CONCHA (NACIONAL CIUDADANO): 111

LUIS CASADO ZURITA (IND – NACIONAL CIUDADANO): 112

ADEMAR OCTAVIO MUÑOZ RIFO (CENTRO UNIDO): 113

CRISTIAN ALIRO MUÑOZ GARRIDO (IND - CENTRO UNIDO): 114

 

AY. PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE

MARCO ANTONIO LOBOS VASQUEZ: 115

 