Este domingo 21 de noviembre serán las elecciones generales en Chile, donde se votará por Presidente, Senadores, Diputados y Cores en el país.
Dentro de este contexto, en el Distrito 23 de la Región de La Araucanía Sur se eligen siete de los 155 diputados del país y en RedGol te dejamos las candidaturas que van a la elección en la zona.
El Distrito 23 representa a las comunas de Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén y Villarrica.
¿Quiénes son candidatos a Diputados en el Distrito 23 – La Araucanía Sur?
AA. CHILE PODEMOS +
ANDRES MOLINA MAGOFKE (EVOPOLI): 60
SEBASTIAN ALVAREZ RAMIREZ (EVOPOLI): 61
LLACOLEN MILLAQUIR PEÑA (IND – EVOPOLI): 62
MIGUEL ALEJANDRO MELLADO SUAZO (RN): 63
PABLO SANTIAGO ASTETE MERMOUD (RN): 64
MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR (RN): 65
HENRY LEAL BIZAMA (UDI): 66
CLAUDIA ELENA LILLO ECHEVERRIA (IND – UDI): 67
AB. PARTIDO DE LA GENTE
PABLO ALBERTO DIAZ SALAZAR: 68
ROBERTO ANDRES MONCADA HERNANDEZ: 69
YOLANDA MARISEL PEDREROS VENEGAS: 70
CESAR ANDRES LEVIO MARTINEZ: 71
AE. PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS
CAMILA ANDREA DELGADO TRONCOSO: 72
AH. NUEVO PACTO SOCIAL
HILARIO HUIRILEF BARRA (PPD): 73
PAOLA MONCADA VENEGAS (PPD): 74
MINERVA CASTAÑEDA MELIÑAN (PS): 75
MARCELO GARCIA SOTO (DC): 76
ANDRES JOUANNET VALDERRAMA (IND – PR): 77
WALESKA LISSETTE MORALES MORALES (IND – PR): 78
JAIME ARAVENA ARAVENA (IND – PR): 79
AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE
LORENA JARA JARA: 80
EDGARDO LOVERA RIQUELME: 81
MONICA CASTRO CANALES: 82
IVAN GORKY ROJAS VILLAGRA: 83
CONSTANZA GONZALEZ GONZÁLEZ: 84
HECTOR SANTOS VILLABLANCA: 85
AN. DIGNIDAD AHORA
AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA (IND – IGUALDAD): 86
LUZ ELIANA ALCA TURRA (IND – IGUALDAD): 87
ANDREA QUIJON GODOY (PH): 88
LUIS ANTONIO LEVI ANINAO (IND – PH): 89
ALEJANDRA AILLAPAN HUIRIQUEO (IND – PH): 90
MIGUEL ANGEL CORTES IBARRA (IND – PH): 91
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO
KAREN CONA HUENCHULAF (CONSERVADOR CRISTIANO): 92
TAMARA DEL CARMEN AVENDAÑO LEVINAO (CONSERVADOR CRISTIANO): 93
DANILO JOSE CAROCA SALGADO (IND - CONSERVADOR CRISTIANO): 94
ANTONIO STUARDO PINEDA (IND - CONSERVADOR CRISTIANO): 95
NICOLAS RINGLER ARANEDA MORENO (IND - CONSERVADOR CRISTIANO): 96
CESAR AUGUSTO VARGAS ZURITA (REPUBLICANO): 97
STEPHAN HERBERT SCHUBERT RUBIO (IND – REPUBLICANO): 98
MAURICIO ANTONIO OJEDA REBOLLEDO (IND – REPUBLICANO): 99
AR. APRUEBO DIGNIDAD
ERICKA JUDITH DE LOURDES ÑANCO VASQUEZ (RD): 100
VERONICA ANDREA LOPEZ-VIDELA PINO (IND – RD): 101
LUIS ALEJANDRO CATRILEO GAETE (PC): 102
PABLO ANDRES TAPIA PINTO (IND – PC) 103
ELENA MARISOL VARELA LOPEZ (IND – PC): 104
ONESIMA RIQUELME LIENQUEO (IND – FRVS): 105
ARNOLDO ÑANCULEF HUAIQUINAO (IND – FRVS): 106
HÉCTOR CUMILAF HUENTEMIL (IND – FRVS): 107
AW. INDEPENDIENTES UNIDOS
MIGUEL ARTEAGA CARES (NACIONAL CIUDADANO): 108
JOSE OLAVE MARTINEZ (NACIONAL CIUDADANO): 109
CAROLINA OLATE SANCHEZ (NACIONAL CIUDADANO): 110
OMAR ORTIZ CONCHA (NACIONAL CIUDADANO): 111
LUIS CASADO ZURITA (IND – NACIONAL CIUDADANO): 112
ADEMAR OCTAVIO MUÑOZ RIFO (CENTRO UNIDO): 113
CRISTIAN ALIRO MUÑOZ GARRIDO (IND - CENTRO UNIDO): 114
AY. PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE
MARCO ANTONIO LOBOS VASQUEZ: 115