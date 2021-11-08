Este domingo 21 de noviembre se desarrollarán las elecciones presidenciales en Chile, donde Gabriel Boric, Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés, Franco Parisi, José Antonio Kast y Sebastián Sichel se miden para llegar a La Moneda.
Pero también se desarrollarán elecciones parlamentarias de senadores en 8 regiones y 155 diputados en todo Chile, 3 de ellos, en la Región de Tarapacá y para que votes con información, en RedGol te dejamos la lista de candidatos a diputados en el Distrito 2.
¿Quiénes son candidatos a diputados del Distrito 2, Región de Tarapacá?
AA. CHILE PODEMOS +
JOSE MIGUEL CASTRO BASCUÑAN (RN): 60
LEDY OSANDON FERRER (IND – RN): 61
ROSSANA DIAZ CORRO (UDI): 62
LUIS GARRIDO AMPUERO (UDI): 63
YANTIEL CALDERON VALENZUELA (EVOPOLI): 64
SACHA RAZMILIC BURGOS (EVOPOLI): 65
AB. PARTIDO DE LA GENTE
YOVANA ALEJANDRA AHUMADA PALMA: 66
NARGARET VIKI CRISTI CARIAGA: 67
CESAR ANTONIO ROJAS TORO: 68
YERKO ALEXIS CORTES ROJAS: 69
OMAR PAUL HEINER REESE ERICES: 70
AE. PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS
LESTER PATRICIO CALDERON HERNANDEZ: 71
KARLA JACQUELINE PERALTA DIAZ: 72
DANIEL ANDRES VARGAS DOWNING: 73
NATHALY PAZ FLORES TORRES: 74
NESTOR LUIS VERA ROJAS: 75
DANIELA BEATRIZ AVILES HONORES: 76
AH. NUEVO PACTO SOCIAL
CLAUDIA MARCELA ARDILES TAGLE (PR): 77
CELIE RENEE ARAYA ESCOBAR (IND – CIUDADANOS): 78
ARTURO MOLINA HENRIQUEZ (DC): 79
SEBASTIAN PATRICIO VIDELA CASTILLO (IND – LIBERAL): 80
JAIME ARAYA GUERRERO (IND – PPD): 81
PAULA NIEVAS SILVA (PS): 82
AN. DIGNIDAD AHORA
IGUALDAD83 YESEBEL CASTILLO PANIAGUA (IGUALDAD): 83
SERGIO LUIS CUBILLOS VERASAY (IND – IGUALDAD): 84
NAYARIT ARTEAGA VALENZUELA (IND – IGUALDAD): 85
PEDRO LUIS LUQUE ARANCIBIA (PH): 86
ELIANA DE LOURDES ROJAS BUGUEÑO (PH): 87
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO
MARCELA RUZ ANDRADE (REPUBLICANO): 88
VITTORIO VALDES CORON (REPUBLICANO): 89
RITA MARIA HOJAS ESCRICH (REPUBLICANO): 90
ROSSE-MARY RAND CONTRERAS (REPUBLICANO): 91
MACARENA ALEJANDRA PIZARRO VILLARROEL (IND – REPUBLICANO): 92
ROGELIA FRANCISCA CONTRERAS LIJERON (IND – REPUBLICANO): 93