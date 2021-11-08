Este domingo 21 de noviembre se desarrollarán las elecciones presidenciales en Chile, donde Gabriel Boric, Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés, Franco Parisi, José Antonio Kast y Sebastián Sichel se miden para llegar a La Moneda.

Pero también se desarrollarán elecciones parlamentarias de senadores en 8 regiones y 155 diputados en todo Chile, 3 de ellos, en la Región de Tarapacá y para que votes con información, en RedGol te dejamos la lista de candidatos a diputados en el Distrito 2.

 

¿Quiénes son candidatos a diputados del Distrito 2, Región de Tarapacá?

 

AA. CHILE PODEMOS +

JOSE MIGUEL CASTRO BASCUÑAN (RN): 60

LEDY OSANDON FERRER (IND – RN): 61

ROSSANA DIAZ CORRO (UDI): 62

LUIS GARRIDO AMPUERO (UDI): 63

YANTIEL CALDERON VALENZUELA (EVOPOLI): 64

SACHA RAZMILIC BURGOS (EVOPOLI): 65

 

AB. PARTIDO DE LA GENTE

YOVANA ALEJANDRA AHUMADA PALMA: 66

NARGARET VIKI CRISTI CARIAGA: 67

CESAR ANTONIO ROJAS TORO: 68

YERKO ALEXIS CORTES ROJAS: 69

OMAR PAUL HEINER REESE ERICES: 70

 

AE. PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS

LESTER PATRICIO CALDERON HERNANDEZ: 71

KARLA JACQUELINE PERALTA DIAZ: 72

DANIEL ANDRES VARGAS DOWNING: 73

NATHALY PAZ FLORES TORRES: 74

NESTOR LUIS VERA ROJAS: 75

DANIELA BEATRIZ AVILES HONORES: 76

 

 

AH. NUEVO PACTO SOCIAL

CLAUDIA MARCELA ARDILES TAGLE (PR): 77

CELIE RENEE ARAYA ESCOBAR (IND – CIUDADANOS): 78

ARTURO MOLINA HENRIQUEZ (DC): 79

SEBASTIAN PATRICIO VIDELA CASTILLO (IND – LIBERAL): 80

JAIME ARAYA GUERRERO (IND – PPD): 81

PAULA NIEVAS SILVA (PS): 82

 

AN. DIGNIDAD AHORA

IGUALDAD83 YESEBEL CASTILLO PANIAGUA (IGUALDAD): 83

SERGIO LUIS CUBILLOS VERASAY (IND – IGUALDAD): 84

NAYARIT ARTEAGA VALENZUELA (IND – IGUALDAD): 85

PEDRO LUIS LUQUE ARANCIBIA (PH): 86

ELIANA DE LOURDES ROJAS BUGUEÑO (PH): 87

 

AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO

MARCELA RUZ ANDRADE (REPUBLICANO): 88

VITTORIO VALDES CORON (REPUBLICANO): 89

RITA MARIA HOJAS ESCRICH (REPUBLICANO): 90

ROSSE-MARY RAND CONTRERAS (REPUBLICANO): 91

MACARENA ALEJANDRA PIZARRO VILLARROEL (IND – REPUBLICANO): 92

ROGELIA FRANCISCA CONTRERAS LIJERON (IND – REPUBLICANO): 93

 