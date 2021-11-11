Este domingo 21 de noviembre serán las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales en todo el país.

Dentro de los cargos a votar, se eligen diputados en todo el país, 5 de ellos en el Distrito 15, correspondiente a la Sexta Región – Parte de la Provincia del Cachapoal.

Revisa el listado de candidatos a diputados en las comunas de Rancagua, Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requínoa.

 

¿Quiénes son candidatos a Diputados en el Distrito 15 – Región O’Higgins?

 

AA. CHILE PODEMOS +

DIEGO IGNACIO SCHALPER SEPULVEDA (RN): 60

JOHANNA MARIECHEN OLIVARES GRIBBELL (RN): 61

IVONNE ULRIKE MANGELSDORFF GALEB (RN): 62

JOSE MIGUEL URRUTIA CELIS (UDI): 63

NATALIA ANGELICA ROMERO TALGUIA (IND – UDI): 64

JUAN MASFERRER VIDAL (UDI): 65

 

AB. PARTIDO DE LA GENTE

FABRICIO VENEGAS OLIVARES: 66

ALEJANDRA CARREÑO PEREZ: 67

CRISTOPHER SEBASTIAN AHUMADA ESPINOZA: 68

LINDSEY MARISOL PAVEZ TAPIA: 69

EDUARDO RODRIGO GALVEZ CANCINO: 70

 

AH. NUEVO PACTO SOCIAL

NATALIA SANCHEZ ACEITUNO (PS): 71

FELIPE LETELIER NORAMBUENA (IND – PS): 72

CARLOS ORTEGA AEDO (IND – PR): 73

MARIO AUGUSTO OGAZ ORELLANA (DC): 74

MARTA AMERICA GONZALEZ OLEA (IND – PPD): 75

RAUL SOTO MARDONES (DC): 76

 

AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE

JORGE BUSTOS MELLADO: 77

CAROLINA FERNANDEZ GONZALEZ: 78

CARLOS MIRANDA MUÑOZ: 79

 

 

AM. UNION PATRIOTICA

VICENTE ANDRES ROJAS ARANCIBIA: 80

 

AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO

IGNACIO PATRICIO VIDAL RIVERS (REPUBLICANO): 81

PABLO SANCHEZ MARQUEZ (REPUBLICANO): 82

FUAD HAMED SLEMAN (IND – REPUBLICANO): 83

ALEX ORLANDO BRUCHER HERMOSILLA (IND – REPUBLICANO): 84

FRANCISCA MARIA PRIETO ALCALDE (IND – REPUBLICANO): 85

 

AR. APRUEBO DIGNIDAD

HUGO BOZA VALDENEGRO (FRVS): 86

ROBERTO VILLAGRA REYES (FRVS): 87

MARCELA PATRICIA RIQUELME ALIAGA (IND – CS): 88

PATRICIA ANDREA TORREALBA PINO (IND – CS): 89

RAISA TAMARA MARTINEZ MUÑOZ (PC): 90

YERKO EDVARD SCHEIHING SEPULVEDA (IND –COMUNES): 91

 

AW. INDEPENDIENTES UNIDOS

MERCEDES ELENA ESCALONA PAREDES (CENTRO UNIDO): 92

 

AY. PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE

FRANCISCO JAVIER BAEZA LEIVA: 93

 

 