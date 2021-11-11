Este domingo 21 de noviembre serán las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales en todo el país.
Dentro de los cargos a votar, se eligen diputados en todo el país, 5 de ellos en el Distrito 15, correspondiente a la Sexta Región – Parte de la Provincia del Cachapoal.
Revisa el listado de candidatos a diputados en las comunas de Rancagua, Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requínoa.
¿Quiénes son candidatos a Diputados en el Distrito 15 – Región O’Higgins?
AA. CHILE PODEMOS +
DIEGO IGNACIO SCHALPER SEPULVEDA (RN): 60
JOHANNA MARIECHEN OLIVARES GRIBBELL (RN): 61
IVONNE ULRIKE MANGELSDORFF GALEB (RN): 62
JOSE MIGUEL URRUTIA CELIS (UDI): 63
NATALIA ANGELICA ROMERO TALGUIA (IND – UDI): 64
JUAN MASFERRER VIDAL (UDI): 65
AB. PARTIDO DE LA GENTE
FABRICIO VENEGAS OLIVARES: 66
ALEJANDRA CARREÑO PEREZ: 67
CRISTOPHER SEBASTIAN AHUMADA ESPINOZA: 68
LINDSEY MARISOL PAVEZ TAPIA: 69
EDUARDO RODRIGO GALVEZ CANCINO: 70
AH. NUEVO PACTO SOCIAL
NATALIA SANCHEZ ACEITUNO (PS): 71
FELIPE LETELIER NORAMBUENA (IND – PS): 72
CARLOS ORTEGA AEDO (IND – PR): 73
MARIO AUGUSTO OGAZ ORELLANA (DC): 74
MARTA AMERICA GONZALEZ OLEA (IND – PPD): 75
RAUL SOTO MARDONES (DC): 76
AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE
JORGE BUSTOS MELLADO: 77
CAROLINA FERNANDEZ GONZALEZ: 78
CARLOS MIRANDA MUÑOZ: 79
AM. UNION PATRIOTICA
VICENTE ANDRES ROJAS ARANCIBIA: 80
AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO
IGNACIO PATRICIO VIDAL RIVERS (REPUBLICANO): 81
PABLO SANCHEZ MARQUEZ (REPUBLICANO): 82
FUAD HAMED SLEMAN (IND – REPUBLICANO): 83
ALEX ORLANDO BRUCHER HERMOSILLA (IND – REPUBLICANO): 84
FRANCISCA MARIA PRIETO ALCALDE (IND – REPUBLICANO): 85
AR. APRUEBO DIGNIDAD
HUGO BOZA VALDENEGRO (FRVS): 86
ROBERTO VILLAGRA REYES (FRVS): 87
MARCELA PATRICIA RIQUELME ALIAGA (IND – CS): 88
PATRICIA ANDREA TORREALBA PINO (IND – CS): 89
RAISA TAMARA MARTINEZ MUÑOZ (PC): 90
YERKO EDVARD SCHEIHING SEPULVEDA (IND –COMUNES): 91
AW. INDEPENDIENTES UNIDOS
MERCEDES ELENA ESCALONA PAREDES (CENTRO UNIDO): 92
AY. PARTIDO PROGRESISTA DE CHILE
FRANCISCO JAVIER BAEZA LEIVA: 93