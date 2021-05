Elecciones 2021 | ¿Es obligatorio ir a votar por constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales?

A solo horas de los próximos comicios, en que los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a los 155 candidatos a Constituyentes que deberán redactar la Nueva Constitución de Chile.

El cual es el foco principal de estas elecciones, elegir al órgano redactor. Además se vota por el cargo de Alcalde, Concejales y Gobernadores Regionales.

El Servicio Electoral dio a conocer el listado de vocales de mesa, el cual puedes revisar aquí junto con los demás datos electorales, como el local de votación, mesa de sufragio, si estás habilitado para votar, entre otros.

Cabe destacar, que no se necesitará un permiso especial para poder ir a votar, solo debes contar con tu carnet de identidad si llegas a ser fiscalizado por las autoridades.

Además, quienes tengan la cédula de identidad vencida o pasaporte, podrán ejercer de igual manera su voto. A continuación, te contamos más detalles de los comicios que se desarrollarán el próximo 15 y 16 de mayo.



Elecciones 2021 | ¿Es obligatorio ir a votar este 15 y 16 de mayo?

Según indica la Ley Nº 20.568, el voto es voluntario, por lo tanto no se obliga a sufragar, es decir que si alguien no emite su voto, no necesita excusarse y tampoco se expone a una multa.

También se expresa en el artículo 15 de la actual Constitución Política de la República de Chile.

¿Cómo saber si soy vocal de mesa?

Debes ingresar a la página oficial del Servel AQUÍ con tu rut y la verificación que se solicita.

Una vez ingresado los datos, podrás averiguar todos tus datos electorales como el local de votación, mesa correspondientes, entre otros.