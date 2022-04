Los fenómenos astronómicos son recurrentes en nuestro país, recordemos que el más reciente fue la Luna Rosa el pasado 16 de abril, instancia en donde se pudo ver una luna más luminosa y grande, ya que se vio a la luna en su fase plena (llena).

Este sábado 30 de abril se podrá ver el primero de los cuatro eclipses que podremos ver durante este 2022, serán dos lunares y dos solares. Pero en esta ocasión el fenómeno será parcial, por ende la luna solo cubrirá algunas partes del sol y podrás verlo según la zona en la que estés de Chile.

La NASA se refirió a lo que sucederá este sábado: "el Sol y la Luna no están perfectamente alineados, así que la Luna no cubre completamente al Sol". Es muy importante que no mires directamente al sol y te protejas con lentes certificados, ya que al no tener estos cuidados puedes dañar tu retina y la parte del ojo sensible a la luz.

A continuación, te contamos más detalles.



Eclipse Solar | ¿Cuándo es y a qué hora se podrá ver en Chile?

El fenómeno astronómico se podrá ver este sábado 30 de abril en todo Chile, comenzando a las 14:45 hrs y siendo el punto máximo a las 16:00 hrs.

¿En qué regiones se podrá ver?

Pese a que se podrá ver en todo el territorio nacional, será en su mayoría en la zona sur, ya que en cuanto a visibilidad sería un 50% de la cobertura del sol en la Región de Magallanes y la Antártica, por su parte en la zona central sería de un 25% y en la zona norte alcanzaría cerca de un 5%.