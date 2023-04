Gran revuelo ha causado en las últimas semanas los videos de chilenos que visitan Argentina para comprar mercadería producto del bajo costo que tienen los productos básicos de la canasta alimenticia en comparación a los supermercados y locales comerciales de este lado de la cordillera.

Conocido es el caso del influencer de Tik Tok ‘Soyeljota’, quien viajó de Temuco a Neuquén para visitar un supermercado argentino y abastecerse “para cinco o seis meses” con $100 mil pesos chilenos. “Llevo ya cinco viajes. La distancia será seis horas, aproximadamente”, comenzó relatando, para luego explicar los gastos: “hicimos en el supermercado una compra de $100 mil, que nos sirve para cinco o seis meses. Y con $100 mil acá tú compras para quizás dos semanas”.

La travesía de Soyeljota fue replicada, incluso por Felipe Avello, quien también relató su experiencia hace tres días en YouTube: “Está todo barato”, relató al iniciar la travesía por el supermercado. Momentos antes, se le ve al comediante en una rutina de stand up, en donde comentó lo barato que sale comprar en Argentina, señalando que, “en diez minutos estando acá me sentí un millonario: de maletín con millones de billetes, para comprar fideos, arroz, aceite, ladysan. Me voy cargadito mañana”, comentó.

¿Por qué en Argentina es más barato?

Todo esto es producto de la inflación que azota a Argentina, que en marzo alcanzó la abultada cifra de 104,3% en un año; lo cual depreció considerablemente la moneda trasandina en comparación al dólar. Si a inicios del 2020 el dólar se encontraba a $59,02 pesos argentinos, en solo tres años el monto superó los $200 pesos cuadriplicando su valor y depreciando notoriamente el tipo de cambio argentina.

Ante el panorama trasandino, miles de chilenos han cruzado la cordillera para realizar las compras de supermercados. De acuerdo a testimonios, un paquete de fideos puede costar $500 o un litro de bencina se encuentra a $350 en Argentina.

¿A cuánto está el peso argentino?

El peso argentino actualmente bordea los 3,63 pesos chilenos. En tanto, el dólar se encuentra a 222,02 pesos argentinos.