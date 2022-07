Hoy en día, WhatsApp, es una aplicación esencial para la comunicación a distancia, siendo utilizada por millones de personas en el mundo.

Algunos usuarios de la plataforma se quejan de lo limitada que es la configuración de privacidad de esta y una de las peticiones más exigidas por la gente es la creación de un modo oculto, para acceder a la aplicación sin que nadie lo sepa.

Recientemente, esta petición se hizo realidad, ya que el portal de información WABetaInfo, informó que, desde hace varios meses, la compañía de WhatsApp se encuentra trabajando en una nueva función para los usuarios, la cual permitirá a las personas ocultar que están en línea.

A continuación, te contamos más detalles sobre la nueva mejora.

¿Cómo puedo ocultar que estoy en línea en WhatsApp?

Próximamente, será posible limitar quién puede ver el estado de conexión en la sección de Configuración de Privacidad. Aquí, en donde dice Last Seen and Online (Última vista y en línea), podrás elegir entre las opciones de Todos e Igual que visto por última vez.