WhatsApp | ¿Cómo saber si me hackearon la cuenta? ¿Qué hacer para evitar una clonación?

En las últimas semanas se ha reportado un aumento en los casos de clonación y hackeo de cuentas de WhatsApp. De hecho la PDI alertó por una nueva cadena de mensajes que está llegando a algunos usuarios de la aplicación de mensajería en los que se les solicita un código de verificación que, en caso de ser entregado, permite a estafadores apoderarse de la cuenta.

Comúnmente el mensaje es:



“Hola, muy buenas tardes, soy ______. Estamos renovando el grupo de WhatsApp _____ ¿Participas?”.



Si el usuario acepta, recibirá un código por mensaje de texto, confirmando que se está registrando el número como cuenta de empresa. En caso de entregar dicho código, el usuario pierde acceso a sus contactos.

Y tras esto, se han reportado bastantes casos de estafa, ya que la persona que clona la cuenta pide dinero a nombre del usuario y muchas personas, con la intención de ayudar, terminan depositando.



¿Cómo saber si hackearon mi cuenta de WhatsApp?

No existe una forma concreta de saber si hackearon tu cuenta de WhatsApp, pero hay algunos signos que podrían dar cuenta de ello. Por ejemplo, si ves mensajes que tú no has enviado, cambios en tus datos, como tu nombre y foto de perfil.



¿Qué hacer para evitar una clonación?

La PDI entregó algunas recomendaciones para evitar el hackeo de tu cuenta de WhatsApp. Lo principal es no entregar el mencionado código de verificación, ya que una vez que lo hagas perderás el control de cuenta.

Pero, si llegara a suceder, lo primero es avisar a tus contactos, para que tus conocidos no sean eventuales víctimas de fraude.