Bonos pendientes | Última semana para conocer si tienes beneficios por cobrar

La iniciativa fue lanzada por el Gobierno hace algunos meses, con el fin de que quienes tengan beneficios del estado no los pierdan y esta es la última semana que estará disponible.

Es por eso que está disponible en el sitio web de Bonos Pendientes, con el fin de que las personas se enteren de los aportes que no han cobrado y estos no pasen a las arcas fiscales.

El plazo es hasta el 31 de diciembre, de lo contario los beneficios se pierden definitivamente, conoce acá más detalles:



¿Cómo puedo ver si tengo bonos pendientes para cobrar?

Si quieres estar seguro de no perder algún beneficio, debes acceder a la página web www.bonospendientes.cl, ahí podrás verificar ingresando tu RUT y fecha de nacimiento si tienes vigente algún beneficio que aún está pendiente de pago.

Si efectivamente es así, el sistema te indicará cuando serán pagados, además debes elegir la modalidad de pago que puede ser a través de Cuenta Rut o por Caja de Compensación Los Héroes.

Son cerca de $7 mil 224 millones, que no han sido cobrados y que corresponden al Aporte Familiar Permanente y de los bonos Ayuda Familiar y de Emergencia, dinero que de no ser reclamados se perderían pasando directamente a las arcas fiscales y no podría ser recuperado por los beneficiarios.