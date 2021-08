Bonos disponibles hoy | IFE, Bono Pymes, Préstamo Solidario, Bono Clase Media y más

A medida que avanzar los buenos números en cuanto a la situación sanitaria en Chile, también se siguen impulsando una serie de beneficios para la población que ha sufrido con la pandemia, específicamente en cuanto a la disminusión de ingresos o pérdidas de empleos.

En ese sentido, el Gobierno sigue llamando a acceder a estos bonos y postular en caso de cumplir con los requisitos, teniendo en cuenta los millones de chilenos que han podido combatir ,en parte, la crisis económica.

Para saber en qué consisten estos bonos y cómo conocer más detalles de ellos en cuanto a montos y postulaciones, te lo contamos a continuación.



¿Qué bonos están disponibles hoy?



Actualmente, en Chile el Gobierno ha impulsado numerosos beneficios para la población durante la pandemia del Covid-19. Estos bonos son los siguientes:





IFE Universal

El IFE Universal es un bono que se entrega desde 2020 mensualmente a las familias que pertenezcan a Registro Social de Hogares. Es un monto por cada integrante del grupo familiar, desde los 177 mil pesos (un integrante) hasta los 887 mil para quienes acrediten 10 o más personas.

Actualmente, se está pagando el IFE de julio y el IFE Retroactivo (a los que no cobraron montos del 2020) desde el 29 de julio, fecha en que también iniciaron los plazos para apelar a los no beneficiarios. El próximo proceso de postulación (si usted ya recibe el bono no es necesario volver a postular) será entre el 6 y 16 de agosto.



Bono de Alivio para Pymes

Bono de Alivio a Pymes es un beneficio de 1 millón de pesos que busca apoyar a las micro, pequeñas y grandes empresas (MYPEs) en pandemia, con ingresos anuales menores a 25 mil UF en 2020. Se incrementa un 20% si la titular de la empresa es mujer y las ferias libres también pueden postular.

Este bono tiene como plazo hasta el lunes 2 de agosto y se pagará el monto hasta 20 días después de aprobado el beneficio. Para hacerlo, debes ingresar AQUÍ.



Préstamos Solidario

Crédito para trabajadores que vieron disminuidos en un 10% o más su sueldo durante la pandemia. Puede cubrir hasta el 100% de los ingresos y tiene un tope de 650 mil pesos.

Las solicitudes se pueden hacer entre el 8 y último día de cada mes y los pagos 10 días hábiles desde la postulación. El seguimiento lo puedes hacer AQUÍ.



Retiros 10% AFP.

Actualmente, el plazo para cobrar el primer retiro de fondos de 10% de AFP ya vencíó, pero se pueden hacer el segundo y el tercero aún directamente en su AFP respectiva. Además, está la opción de apoyar económicamente a quienes quedaron con bajo saldo o derechamente sin fondos tras cobrar, gracias al Bono Fiscal de 200 mil.

Actualmente, sigue la discusión sobre un cuarto retiro de fondos, fijándose el 11 de agosto como fecha oficial para esto en el parlamento.



Bono Dueña de Casa

Beneficio destinado a jefas y jefes de hogares en pandemia. No se postula, pero sí se debe pertencer al SSyOO (programa Chile Seguridades y Oportunidades) y se paga durante 2 años, con montos hasta de $18.400 mil mensuales.



Bono Post Laboral

Beneficio destinado a los trabajadores públicos que tienen una baja renta anual. Su bonificación es de $75.154 y no tiene límite de entrega para quienes puedan acceder. Para más información, ingresa AQUÍ.



Subsidio Familiar

Este bono va en directa ayuda del 60% de familias más vulnerables con algún integrante que tenga discapacidad, embarazadas o menores de edad. Montos son de 13 a 26 mil pesos y para conocer más detalles puedes ingresar AQUÍ.



Bono Clase Media Adicional

Pago del Bono Adicional se paga 30 días después del primer cobro del Bono Clase Media. Para revisar tu situación sobre el bono y pagos, revisa AQUÍ.