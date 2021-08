Bono Dueña de Casa | Revisa cómo postular, requisitos y cuándo pagan el beneficio

Desde la irrupción de la pandemia del Covid-19 en Chile, el gobierno ha tenido que optar por ofrecer distintos tipos de beneficios estatales para la ciudadanía y así apalear en cierta medida los estragos de la emergencia sanitaria.

Asimismo, muchos de estos bonos están destinados hacia mujeres y, por sobre todo, a quienes estén entre los rangos de mayor vulnerabilidad social. Por ello, puedes revisar la lista completas de bonos AQUÍ.

Una de estas gratificaciones es el Bono de Protección 2021 o también conocido como Bono Dueña de Casa, el cual es un beneficio monetario mensual que se entrega a las mujeres jefas de hogar y dueñas de casa y otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social por un periodo de dos años.

La ayuda económica está focalizada en los sectores más vulnerables del país y que cuenten con su Registro Social de Hogares actualizado.

A continuación, más detalles sobre este bono.

¿Cómo postular al Bono Dueña de Casa?



De acuerdo con la información dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Social, a este beneficio no se postula, ya que sólo basta con pertenecer el subsistema Chile Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar y que estén participando en el Acompañamiento Psicosocial (APS).

"A partir de la información contenida en la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se identifica a las personas y familias que cumplen el perfil, y se les invita a participar de este programa, mediante la visita de un gestor familiar", se extrae de la página web del bono, la cual puedes ver AQUÍ.

La medida es parte de los diferentes tipos de beneficios estatales existentes. Foto: AgenciaUno

¿Cuáles son los requisitos del Bono Dueña de Casa?



El único requisito de esta bonificación económica es haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades; Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos. La invitación se hace por medio de una Carta de Compromiso y del Plan de Intervención la cuál se firma para comenzar la gestión y posterior pago del bono de protección, el que inicia en una fecha próxima a las primeras sesiones de acompañamiento psicosocial (APS).

¿Cuándo pagan el Bono Dueña de Casa?



El aporte monetario se realiza de forma mensual, en forma de cuotas y por un periodo de 24 meses (dos años). El monto del pago es diferenciado en el tiempo, el cual depende de la ejecución del apoyo psicosocial (APS) en los siguientes tramos:

-Los primeros 6 meses el bono asciende a $18.400

-Desde el mes 7 al mes 12, el bono asciende a $14.003

-Desde el mes 13 al mes 19 el bono asciende a $9.627

-Desde el mes 19 al 25 el bono asciende a $13.401

Además, el pago se realiza según la siguiente prioridad:

-Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

-Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

-Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

-Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 y 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

-Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años.