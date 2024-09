Tras la dura derrota ante Bolivia, muchos especialistas y ex DT han salido a dar su opinión. En esta ocasión fue un ex U de Chile.

Dudas, muchas. Certezas, pocas. Así quedaron los ánimos tras la dura derrota de Chile ante Bolivia en el Estadio Nacional. La Selección de Ricardo Gareca cayó por 2-1 y quedó muy lejos de una ansiada clasificación.

¿Qué hay que hacer para poder clasificar al Mundial? las respuestas son múltiples y vienen dadas desde distintos lados. Unos apuntan a lo más alto, la dirigencia de la ANFP, con Pablo Milad como rostro conocido.

Pero, esa es una de las mil versiones que pululan tras el duelo ante los altiplánicos. Otras, apuntan al Tigre y su falta de claridad en el esquema planteado; varios critican a los jugadores y creen que es hora de que vuelvan las viejas glorias del fútbol nacional.

Es el caso de César Vaccia. Contactado por Redgol, el mítico DT de la Roja y de la Universidad de Chile dio sus favoritos para recobrar el nivel en el Equipo de Todos.

Para César Vaccia, la solución está en la U de Chile

César Vaccia se dio el tiempo de hablar con Redgol para dar su parecer sobre la bochornosa caída en el duelo ante Bolivia. Lejos de salir a pedir jugadores como Gary Medel y Arturo Vidal, que han sido los más pedidos desde la galerría, el ex DT dio su propia versión.

“No creo que la solución sea poner a Vidal o Medel. Quizás sí a Aránguiz, que lo veo con buen ritmo. Pero matemáticamente seguimos con vida, está apretado todo esto, pues se puede ser séptimo. Pero hay que ver jugadores del medio local, para pensar a futuro que es lo que está haciendo Bolivia”, aseguró un convencido Vaccia.

Terrible partido de Chile ante Bolivia | Photosport

“Hay opciones aunque venga Brasil y Colombia. Si pensamos que no tenemos nada que hacer, no sería buena decisión”, añadió, con la convicción intacta en los jugadores de la Roja.

Criticas y confianza en Gareca

Además, César Vaccia habló sobre el reemplazo de Ben Brereton a los 35 minutos, un acto del DT de la Selección que fue unánimemente repudiado por el público y los especialistas.

“La pena que tenía Ben el equipo también la recibe. Como entrenador hago un equipo y me doy cuenta que no acerté, me hago responsable y espero el entretiempo. Pero claro pensó que debía cambiar rápidamente, no hay intención de dañar a nadie. Pero es duro salir a los 30 minutos”, enfatizó el mítico DT de la Universidad de Chile, quien cree en una redención del Tigre.

“Gareca verá el partido nuevamente. Se dará cuenta que no tenemos profundidad, no desbordamos por los laterales. No tenemos nada”, cerró.